A szolnoki autósok is magasabb sebességre kapcsolhatnak

– emelte ki stilszerűen Varga Mihály az M4 gyorsforgalmi út új szakaszának keddi átadóján.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy ezzel a fontos fejlesztéssel a megyeszékhely közelebb került Budapesthez, általa biztonságosabbá válik a közúti közlekedés, és minden tapasztalat azt mutatja, hogy ez jótékony hatással lesz a város és a környék gazdasági életére.

– A kormány nemcsak mondja, hogy erős vidék nélkül nincs erős Magyarország, hanem sok eszközzel tesz is a vidék fejlődéséért. Többek között a közúthálózat fejlesztésével és a gyorsforgalmi úthálózat kiépítésével is, melyben az ország 2010-ben, ha mondhatjuk úgy, sebességet váltott. E tekintetben is beszédesek a számok, a 2010-ben kevesebb mint 1300 kilométeres gyorsforgalmi úthálózat hossza mostanra 1900 kilométer fölé nőtt. Az elmúlt három évben évente több mint száz kilométer új autópálya és autóút épült. Az útprogramban összesen 3600 milliárd forintot fordítottunk erre a célra és ennek a hatalmas összegnek a döntő részét saját forrásból, a magyar költségvetésből tudtuk biztosítani – szólt a számokról a pénzügyminiszter.

Varga Mihály rámutatott, hogy a kormány külön feladatának tartotta és tartja, hogy a gyorsforgalmi úthálózatba bekapcsolódjanak a megyei jogú városok.

– Mostanra Eger, Salgótarján, Sopron, Szolnok, Szombathely és Veszprém összeköttetése is megvalósult. S nem szabad megállni, folytatni kell a munkát, hátra van Békéscsaba, Kaposvár, és Zalaegerszeg, tervek szerint néhány éven belül mind a huszonhárom megyei jogú város négysávos úton lesz elérhető – emelte ki.

Varga Mihály az ország gazdaságpolitikájával is új sebességről és új irányról szólt.

– Az elvek, amelyeket követünk világosak: család, munkahely, adócsökkentés, beruházás. Ezek az alapok teremtenek erős és kihívásokkal szemben ellenálló gazdaságot. A visszaigazolás nem más, mint a mögöttünk lévő két év, alig több mint egy évtizeddel az előző válság után, kétszer akkora gazdasági visszaesés közepette a magyar gazdaság köszöni szépen, jól van.

Azzal, hogy a kormány nem a megszorítások rossz politikáját választotta, hanem azonnali segítséget nyújtott a gazdaság szereplőinek, elkerültük a mély visszaesését. Támogató gazdaságpolitikával, beruházások ösztönzésével elsőként tudtuk újraindítani a gazdaságot, lépéselőnnyel jöttünk ki a válságból.

A tíz évet tehát jól használtuk, gazdaságfejlesztésre, egyensúlyteremtésre, adósságcsökkentésre, így mindenre saját erőből tudtunk forrásokat előteremteni. Az eredmények is magukért szólnak: a magyar gazdaság tavaly 7,1 százalékkal növekedett, mely az elmúlt 30 év növekedési szintje. A foglalkoztatás országszerte csúcsokat dönt, 4,7 millió ember dolgozik, itt Jász-Nagykun Szolnok megyében a 2010-es 13 százalékos munkanélküliségi ráta öt százalék alá csökkent. A ma átadott beruházás jól illeszkedik ebbe a képbe, ez ugyanis javítja az itt élő emberek életminőségét, hozzájárulhat a vállalkozások erősödéséhez, új beruházásokat vonz majd, melyek új munkahelyeket teremtenek – hangsúlyozta a miniszter.

Szavait támasztotta alá Földi László köszöntője. A Pest megye 12. számú választókerület országgyűlési képviselője ugyanis már tapasztalja mindezt.

Mi ceglédiek, Cegléd környékén élők örülünk annak, hogy immár két éve gyorsforgalmi úton közlekedhetünk Abonytól a fővárosig. Az M4 azon szakasza térségünk szempontjából kulcskérdés volt, mert a régi négyes úton közlekedni életveszélyes volt, ráadásul egy négysávos út az alapja annak, hogy a vidékre települjenek befektetők, hozzanak új üzemeket, új munkahelyeket. Az Abonytól Törökszentmiklósig tartó rész mindezeken túl számomra érzelmi kötődést is jelent, hiszen édesanyám törökszentmiklósi, akihez így könnyebb és gyorsabb lesz az utazásunk

– mondta el Földi László.

A törökszentmiklósi térségben, sőt azon túl is nagy várakozással fogadták az új szakasz elkészültét. Herczeg Zsolt, Jász-Nagykun-Szolnok megye 4. számú választókerület egyéni országgyűlési képviselőjelöltje, Mezőtúr polgármestere szerint különösen fontos a kerületük számára ez a nap.

Vidékünket ráadásul nemcsak az M4 éri el, hanem déli irányból M44-es is, így két irányból is bekerült a régiónk az ország vérkeringésébe. Mindezek mellett számos főút, alsóbbrendű út is megújult a térségben, amivel a közlekedésbiztonság még tovább javult

– hangsúlyozta.

A köszöntők sorában Szalay Ferenc is különleges érzéssel szólt a Szolnok elkerülő szakasz forgalomba helyezéséről. Az előnyök mellett kitért arra, hogy milyen hihetetlen, csodálatos munkára képes a magyar építőipar.

– Ha végigautóznak az úton, meglátják és megcsodálhatják ezt a remekművet, ami által valóban megnyílik a térségünk – mutatott rá a polgármester, aki hangsúlyozta, hogy ez egy újabb felzárkózási pont.

Mindig kérdés, hogy hogyan lehet felzárkóztatni az ország keleti részét a Nyugat-Magyarországhoz. Nos, azt hiszem, jó úton vagyunk, konkrétan az M4-esen, mely beruházásokat, fejlesztéseket hozhat a térségünkbe, s mellyel javult a közlekedésbiztonságunk is

– hangsúlyozta Szolnok polgármestere.

Az ünnepélyes útátadón tiszteletét tette Szapáry György, a Szolnok történelmében nagyon fontos szerepet játszó Szapáry-család tagja, az új Tisza-híd névadójának, Szapáry Gyulának a leszármazottja is.

A huszonhét kilométeres szakasz számokban

Az újonnan átadott útszakasz műszaki tartalmáról Pántya József, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt útfejlesztés igazgatója számolt be. – Az M4 gyorsforgalmi út építése 2017-ben kezdődött az Üllő-Cegléd szakasz építésével. Az azóta eltelt majd öt év óta közel 92 kilométert használhatnak a közlekedők. Kétszer két sávon juthatnak el az M0-tól Abonyig és birtokba vehették a Berettyóújfalu-Nagykereki-országhatár közötti autópálya szakaszt is – kezdte a szakember. – Az M4 gyorsforgalmi út Budapest-Abony közötti szakaszának folytatásában épülő Abony-Törökszentmiklós közötti szakasz kivitelezése 2019 nyarán indult. A huszonhét kilométeres gyorsforgalmi úton négy csomópont épült Abony-keletnél, a Jászberényi és a Besenyszögi útnál, valamint Törökszentmiklós-nyugatnál. Az autósok komfortját két pihenő szolgálja: a Fokorú-pusztai egyszerű és a Szolnoki komplex pihenő, mely a későbbiekben benzinkúttal lesz bővíthető – sorolta Pántya József. Elhangzott, hogy a szakaszon 27 műtárgy épül, melyekből jelentősebbek a Zagyva feletti 168 méter és a Millér-ér feletti 110 méteres hidak. A projekt keretében épült Tisza-híd ártéri hídja 415 méter, míg a mederhíd, a Szapáry Gyula-híd 758 méter hosszú. Ez utóbbi 8327 tonna súlyú, acél szekrényszerkezetekből áll össze. A híd Tisza feletti 148 méteres nyílásköze ebben a szerkezeti kialakításban Magyarországon rekordhosszúságú. A kivitelezést a Colas Közlekedésépítő Zrt., a Colas Hungária Zrt. és a Duna Aszfalt Zrt. végezte nettó 125,3 milliárd forint értékben.