Ez év február elején a Szolnoki Szakképzési Centrum Jendrassik György Gépipari Technikum tornacsarnoka volt a házigazdája annak a központi bejelentésnek, miszerint elkezdődött az ország egyik gigaberuházása. Ott hangzott el, hogy összességében közel százmilliárd forintból hazánk tizennyolc településén, harmincnégy helyszínen épülnek, vagy újulnak meg, illetve bővülnek a szakképzési centrumok tanműhelyei, valamint infrastruktúrái, továbbá eszközbeszerzésre is jut az európai uniós és hazai közös forrásból.

Pölöskei Gáborné, dr. Kállai Mária, Szalay Ferenc, Hicsó György és dr. Anisits Ferenc helyezték a földbe a Baross tagintézmény új tanműhelyének alapkövét

Fotó: Nagy Balázs

Mindebből a tizenegy tanintézményt működtető Szolnoki Szakképzési Centrum fejlesztéseire több mint hatmilliárd forint jut.

Már hagyománya van Szolnokon a minőségi szakképzésnek

Március 20-án délután már a Szolnoki Szakképzési Centrum Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola udvarán ünnepélyes alapkőletételre is sor került.

Az alapkőletételi ceremónia előtt köszöntőbeszédek hangoztak el.

Szalay Ferenc polgármester emlékeztetett a Stadler svájci székhelyű vasútijármű-gyártó cég Szolnokra érkezésére, mikoris a vállalat cégvezetése hegesztő-szakemberek meglétéhez kötötte a helyi ipari parkba történő betelepülését. Akkor, 2007-ben Gúth Ferenc, a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola igazgatója hegesztő-képzést indított az általa irányított intézményben. Az alapkőletételi rendezvényen is megköszönte az eseményen jelen lévő volt igazgatónak a „gyorsreagálását”.

A városvezető a múltidézésével arra célzott, hogy a városba települő cégek mindegyike megtalálja a számítását a helyben lévő szakképző rendszer színvonalának és rugalmasságának köszönhetően.

A pedagógusok nélkül nem működne a képzési rendszer

Szalay Ferenc arról számolt be, hogy Szolnok működését a helyi cégek (2024-re tervezett) tizenegy milliárd forintos iparűzési-adóbevétele is segíti, mely szám a huszonöt, többségében nagyobb megyei jogú város mezőnyében a tizenegyedik helyre sorolja a jászkunsági vármegyeszékhelyet. Elmondta azt is, hogy a Debreceni Egyetem immáron műszaki képzést is elindító Szolnok Campusában ismét ezer fölötti a hallgatói létszám.

A beruházást képviselő Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára, Pölöskei Gáborné arról szólt, hogy 2019-ben megszületett az új szakképzési törvény, mely három lábra állította a szakképzési rendszert. Ennek egyik oszlopa volt megújítani az oktatás módszerét, a tananyagok tartalmát. A másik a humánerőforrás megtartása és képzése. Mint hangsúlyozta, jól felkészült és képzett, és jól megfizetett pedagógus-állomány nélkül nem működne a képzési rendszer, és mindezen elemeket a közelmúltban igyekezett rendezni a kormány.