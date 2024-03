Helyükre kerültek a sportcsarnokhoz tervezett napelemek Rákóczifalván. Ez a beruházás része az önkormányzat energia-megtakarítás célzatú projektjének, amit 5 millió 731 ezer forint összegű kedvező kamatozású hitelből valósítanak meg, és a megújuló energiaforrások kiaknázása mellett a 442-es főút és a Rákóczi út közvilágításának modernizálását is tartalmazza.

Letérkövezték a beállót az önkormányzat dolgozói

Forrás: Beküldött fotó

A 20 kilowattos napelemek egy kialakított tetőzeten kaptak helyet, az alatta lévő területet pedig térkő borítással látták el az önkormányzat dolgozói. Az építmény kocsibeállóként is használható, így amellett, hogy segíti a napenergia hasznosítását, árnyékot is ad az itt leparkoló gépjárműveknek, ami a nyári kánikulák idején nem elhanyagolható szempont.

Dr. Túróczi Imre polgármester arról számolt be, az orvosi rendelőre is felszerelték már az újabb napelemeket a meglévők mellé, napelemek kerültek az egészségházra és az Iparos kör épületére is. E fejlesztésekkel a számítások szerint jelentős megtakarítást tudnak elérni.