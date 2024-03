Gyérítés 2 órája

Nem fognak ki több kis harcsát a Holt-Zagyvából

Három mázsánál is több törpeharcsát gyűjtöttek be hétfőn a horgászvízből, egyelőre be is fejezik halászatukat.

Szokatlanul tavaszias sz időjárás, így a vizek is melegedésnek indultak. A vermelőhelyeken összegyűlt halak is elkezdtek mozogni, szétszéledni, így egyre kevésbé érdemes az invazív fajok szelektív halászatával próbálkozni. Eltávolították a varsákat a vízből

Forrás: Beküldött (KTVHESZ) A Közép-Tiszta-vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) megbízásából dolgozó hivatásos halászok hétfő folyamán kiürítették a Malomzugi Holt-Zagyván kihelyezett varsákat. A halfogó eszközökből még 326 kilónyi törpeharcsát tudtak összegyűjteni, de ez a mennyiség már igencsak elmarad a február eső felében, a hideg időszakban végzett felnézések eredményétől, amikor tonnát meghaladó mennyiséget tudtak kifogni. A hétfői zsákmánnyal együtt az idei szezonban összesen 1601 kilogramm törpeharcsával gyérítették a holtág halállományát. A KTVHESZ be is fejezte itt a tüskés kis harcsák év eleji szelektív halászatát, a varsákat eltávolították a horgászvízből.

