Robusztus, széltében és hosszában is ugyanolyan méretes képernyők, melyeken szigorúan csak fekete és fehér jelek „olvashatók", hasonlóan tekintélyparancsoló méretű billentyűzetek és persze joystickok, de a kornak megfelelően mondjuk inkább: botkormányok. Nagyjából így néztek ki a nyolcvanas évek számítógépei, melyek így egyben egy egész asztalt, iskolai padot elfoglaltak. És foglalnak el most is, jelenleg például egy különleges kiállítás keretében Túrkevén a Finta Múzeum Vadász Pál Kiállítótermében. A napokban nyílt tárlaton sok érdeklődő idézte fel, milyen is volt, amikor még kazettás magnóról futottak a számítógépes játékok.

Képes Gábor lebilincselő tárlatvezetést tartott a kiállítás megnyitóján

Forrás: Finta Múzeum

– Ezzel a kiállítással alapvetően a számítástechnika tanárokat ünnepeljük. És persze a diákokat, akik fogékonyak voltak az akkoriban új tudományra. Köztük olyanok, akik mára a magyar informatikai szféra vezetői lettek. De persze azok az átlagdiákok is fontosak, akik egyszerűen csak kedvet kaptak a számítástechnikához és elérték azt, hogy szüleik, nagyszüleik se idegenkedjenek ettől. Nagy utat tettünk meg, de még az elején járunk, s bízom abban, hogy nagyon sok probléma megoldásában segítségre állnak majd az informatikusok és számítástechnikai szakemberek – hangsúlyozta Képes Gábor, a kiállítás rendezője, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság ügyvezetője.

A nyolcvanas évekre fókuszál a tárlat

A School-Computer – a digitális kultúra megjelenése a közoktatásban című kiállítás a magyar középiskolai informatikaoktatás történetéből nyújt áttekintést az 1980-as évek első felére fókuszálva, mert ekkor kezdték el egy kormányzati program segítségével ellátni a magyar iskolákat számítógépekkel. A tárlaton több mint kétszáz, az Informatika Történeti Múzeum Alapítvány szegedi gyűjteményéből és a Neumann Társaság szegedi Informatika Történeti Kiállításából származó, muzeális értékű számítógép, továbbá kazetták, szoftverek, dokumentumok is láthatók. A tárlat tablóin nagy informatikatanárokról, példaképekről is olvashat majd a közönség, köztük például Kovács Mihály piarista tanárról és Vincze Sándorról, a kisújszállási Móricz Középiskola tanáráról, akik már az 1950-es évek végén elkezdték a modern informatika előzményét, a kibernetikát tanítani.

Mai szemmel érdekes látványt nyújtanak az egykori számítógépek

Forrás: Finta Múzeum

– Túrkevére tulajdonképpen már hazajárok – mondta a megnyitó Képes Gábor, utalva arra, hogy több tárlatot rendezett már a nagykunsági városban.

Május elsejéig még meg lehet nézni

– Az, hogy az informatikatörténet, technikatörténet mint téma megjelenik a múzeumban, immár rendszeres dolog. Tizennégy esztendő alatt már többször megtörtént, és talán még lesz közös munkánk – tette hozzá a szakember, aki kiemelte a Finta Múzeum kollektívájának hozzáállását, mint mondta, példaértékű a múzeum csapata, örömmel dolgozik a túrkeveiekkel.

Az iskolaszámítógépek csodálatos világába kalauzoló tárlat május 1-ig látogatható Túrkevén, a Finta Múzeum Vadász Pál Kiállítótermében.