A több helyszínen megtartott konzultációk célja, hogy személyes találkozókon vitathassák meg a civil közösségi tevékenységeket érintő aktualitásokat, pályázati tapasztalatokat, programokat a civil élet szereplői. Idén a jászsági térséget helyezték előtérbe, kedden és szerdán összesen négy jászsági településen tartottak civil fórumot.

Szolnokon a vármegyei civil központban tartották meg a fórumot

Fotó: Nagy Balázs

A szolnoki találkozón Szalay Ferenc polgármester megköszönte a támogatásokat, amelyek révén fejlődő, igencsak prosperáló civil élet jellemzi a vármegyeházát. Felidézte, hogy Szolnok városban közel 1500 civil szervezet működik, van Civil Tanács, velük minden év végén összeülnek, hogy értekezzenek a következő évről, és elmondása szerint a tanács véleménye sokat nyom a latban.

Dr. Molnár Beáta, a CKSZK elnöke hozzátette, a tanács országosan is egyedülálló, és előző nap több település polgármestere is követendő példának tartja a kerekasztalok létrehozását. Ehhez segítséget is nyújt a CKSZK.

Hubai Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke, a civil élettel kapcsolatban hangsúlyozta:

A Jászkunság és Szolnok mindig híres volt arról, hogy az itt élő emberek szociális térlátása eltér az ország más tájegységeitől.

– Ez abból is fakad, hogy az ország két legrégebbi identitása, a jász és a kun, immár nyolcszáz éve gazdagítja a magyarság kulturális értékeit. Ebbe beletartozik, hogy odafigyeltünk egymásra, a leszakadókra és az idősekre is. Külön odafigyelünk az elszármazottakra is – mondta. Hozzátette, a civil közösségek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy megtartsák vármegyében az embereket, akkor is, amikor nehézségekkel kellett szembenézni.

Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár elsősorban a civileknek forrást biztosító Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatairól beszélt. E pályázatokon jól szerepelnek vármegyénk és Szolnok szervezetei is, melyben nagy szerepe van a CKSZK-nak, így évről évre több pénzt biztosítanak ezeknek a központoknak is, hiszen a civil szervezeteket szolgálják.

Szolnokra is minden évben több támogatás jut, csak ebben az évben közel 150 millió forint már megérkezett a civil alapokból.

A pályázatok nagy részét már tavalyi kiírták, hogy a forrásokat az idei év első felében lehívhassák, ne kelljen megelőlegezni. A pályázatokat idén is kiírják, bár lesznek változások. Azt is elmondta, hogy a Városi Civil Alap pályázataira tízszeres volt a túljelentkezés.

Ezt követően konstruktív párbeszéd alakult ki a résztvevők között, civil szervezeti vezetők kaptak választ az őket foglalkoztató kérdésekre, támogatások odaítélésénél érvényesülő prioritásokra, de olyan megfontolandó ötletek is felvetődtek, mint például annak lehetősége, hogy NEA pénzekre több civil szervezet konzorciumban is pályázhasson.

A rendezvénye jelen volt dr. Bischof Zsolt, a Béres Gyógyszergyár Zrt. cégvezetője, aki a civil életben is jelentős szerepet vállal, ő rávilágított, a vállalatok milyen szempontokat tartanak szem előtt, ha civil szervezet fordul hozzájuk támogatásért.