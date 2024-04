Lista 2 órája

Négyes karambol Szolnokon, körözött kerékpártolvaj Tiszafüreden – ezek voltak az elmúlt hét legjei

Nyomtalanul eltűnt két turista, egy szolnoki katonai helikopter indult a keresésükre, közel hetven év házasság után is a szeretet aranyozza be a bogarasi pár mindennapjait – többek között ezek is szerepeltek az elmúlt hét legolvasottabb hírei között.

1. Szürreális látvány fogadta a rendőröket éjjel egy órakor az egyik tiszafüredi utcán Az eltulajdonított kerékpárok

Forrás: Police.hu Egy kerékpárt tekerő és egy másik bringát kézzel fogó mezőtárkányi lakost ellenőriztek a rendőrök április 5-én hajnali egy óra körül Tiszafüreden. Az egyenruhások azt is megállapították, hogy a férfit az Egri Törvényszék és a Gyöngyösi Rendőrkapitányság lopás miatt, továbbá a Füzesabonyi Rendőrkapitányság két ügyben is szabálysértési elzárás miatt körözte. 2. Természeti csoda úszik a Zagyván, videóra vették a szolnoki szakaszon Mintha havazna, fehéredik sokfelé a táj Szolnoknál is. Az utóbbi napokban látványosan beindult a nyárfák virágzása, s vele együtt a termésképződés is. A magokat vattaszerű fehér szőrök repítik tova, sokszor termőfáiktól igen messzire. Szállnak a fehér szöszök a városban is, de igazán látványosan a nyárfás területeken figyelhető meg a jelenség. 3. Nyomtalanul eltűnt két turista, egy szolnoki katonai helikopter indult a keresésükre Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is gratulált a mentésben résztvevő magyar katonáknak

Forrás: honvedelem.hu Április 6-án, szombaton hajnalban a bosznia-hercegovinai Biztonsági Minisztérium két eltűnt turista megtalálásában kérte az EUFOR nemzetközi misszió segítségét. Az EUFOR magyar parancsnoka, dr. Sticz László vezérőrnagy döntése alapján az EUFOR egyik szolnoki dandár állományában lévő Airbus H145M helikoptere magyar pilótákkal, valamint holland és olasz katonákkal a fedélzeten, hőkamerákkal felszerelve azonnal az eltűntek felkutatására indult. 4. Közel hetven év házasság után is a szeretet aranyozza be a bogarasi pár mindennapjait Szabó László és felesége 1957-ben kötöttek házasságot, mindketten nemrégiben ünnepelték születésnapjukat

Fotó: Pakainé Pusztai Nóra Szabó László és felesége évtizedek óta él a Tiszakürthöz tartozó Bogarason, nemrégiben mindketten születésnapjukat ünnepelték. Ketten együtt 176 évesek. Otthonukban látogattuk meg őket. 5. Négy autó ütközött össze Szolnokon, a Tisza-hídnál A baleset a szolnoki Tisza-hídon történt

Fotó: Köllő Judit Négy autó ütközött össze szombat délelőtt Szolnokon, a Kertész utcában, a Tisza-hídnál. A járművekben összesen heten utaztak, amelyek áramtalanítását megkezdték a szolnoki hivatásos tűzoltók. A forgalmi akadályt okozó balesethez a társhatóságok is kiérkeztek.

