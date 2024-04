Szolnokon a Jósika utat is bekötve egy új típusú közlekedési lámpás kereszteződést alakítanak ki a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola előtt. A javított útszakasz korábbi hidegburkolatát a közelmúltban véglegesen melegaszfaltra cserélték ki, amikor a munkálatokhoz szükséges napi hőmérséklet azt megengedte.

Már felfestették az útburkolati jeleket a kereszteződésben

Forrás: Nagy Balázs

Jelenleg még hiányzik az említett útszakasz felfestése, mely szintén időjárásfüggő, azaz a csapadék nélküli napokra vár a kivitelező.

– A szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola előtti aszfaltburkolat felújítása során azt tapasztaltam, hogy a kisiskolások életveszélyben vannak! Az autósok a munkagépektől semmit nem látnak. A gyerekek teljesen elbizonytalanodva állnak a zebra előtt, lépnek le és fel! Szerintem azonnali intézkedés szükséges! – küldte el írásos véleményét egyik olvasónk az útszakasz előtti helyzetről.

Olvasónk helyzetelemzését elküldtük a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei sajtóosztályra is, ahonnan rövid válasz érkezett.

– Az úton folyó olyan munkavégzés esetén, ami a forgalmat is érinti, a forgalom szabályozása a munkavégzésre engedéllyel rendelkező kötelessége! – küldte meg a hatóság közleményét Mári Ilona rendőr alezredes, a főkapitányság szóvivője.

Megkerestük az ügyben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályát is, ahonnan érdemi választ kaptunk.

– A kérdéses útszakaszon társaságunk megbízásából külső vállalkozó végzett beavatkozásokat. Az aszfaltozási munkákat az elmúlt pénteki nap folyamán fejezték be. A munkálatok ideje alatt igyekeztek figyelembe venni a közeli iskola adta adottságokat. A rendőrség az érintett napokon a tanítás előtti órában a helyszínen volt, hogy segítse a biztonságos közlekedést. Az aszfaltozási munkák pedig általában reggel 8 óra után, tehát már becsöngetés után kezdődtek el, addig csak előkészítési munkák zajlottak. Amikor ezek a munkák zajlottak, a gyalogos forgalmat is korlátozták. A továbbiakban, ezen a héten a burkolatjel-festési munkákkal folytatódik a beruházás. A kivitelező, a hatóságok és társaságunk is azon fog dolgozni, hogy az arra közlekedők, főleg a diákok továbbra is biztonsággal használhassák majd ezt az átkelőt is! – tájékoztatott a helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt.