– A „Legszuperebb Osztályközösség” címért folyó kihívás három fordulóból állt, amelyek során projekteken kellett dolgoznunk, s ezek célját mi dönthettük el – sorolja az előzményeket az osztály két szóvivője, Molnár Bianka és Mészáros Anna.

A legszuperebbek a - 10. TA osztály tagjai, az első sorban középen Magyar Ágnes osztályfőnök

Fotó: Daróczi Erzsébet



– Az első projektünkben a Kisújszállási Kutyabarát és Állatvédő Civil Egyesületnek segítettünk. Élelmet és egyéb szükséges eszközöket gyűjtöttünk a kutyák számára, de az iskolán belül is versenyt hirdettünk, a legtöbbet adományozó osztály tortát nyert. A második projektünkben a káros szenvedélyek veszélyeire hívtuk fel a figyelmet. Aki részt vett velünk a kampányban, azt az általunk elkészített süteménnyel ajándékoztuk meg.

A harmadik projektünkben az önelfogadásé és az önismereté volt a főszerep, pszichológus által készített önismereti kérdőíveket töltöttünk ki, emellett játékos feladatokat csináltunk, és előadást hallhattunk az önismeret alapjairól is. A projekt végén elkészítettük az osztályfát, amelyen céljaink, erősségeink és elért eredményeink szerepelnek

– sorolták a lányok, akik szeretnék ezúton is megköszönni a cím elnyeréséhez a segítőknek, az iskola tanárainak, osztályfőnöküknek, Magyar Ágnesnek, Horváth Annamáriának és a menhely többi dolgozójának, hogy támogatták őket, valamint köszönik a Kisújszállási Önkormányzat anyagi támogatását a Kamaszfesztiválon való részvételhez.

A rövid közvélemény-kutatásunkból kiderül, hogy a 19 fős osztály igazi összetartó csapat.

– Az igazán jó dolog az, hogy elfogadjuk és tiszteljük egymást, értékeljük a különbözőségeket. Hamar megtaláltuk a közös hangot, és mindig jókat nevetünk együtt. Senkit sem közösítünk ki az osztályban, mert mindenki értékes része közösségünknek. Ha konfliktus merül fel, képesek vagyunk megoldást találni anélkül, hogy további problémák születnének. Mindehhez szükség van megértésre, megbocsátásra és főként egymás iránti tiszteletre. Büszkén mondhatjuk, hogy az iskolánkban a második legjobb osztályátlagot értük el tavaly, a technikusi osztályok között is kiemelkedően szerepeltünk – mondja Bianka.

Kiváló a kapcsolatunk az iskola valamennyi osztályával. Hagyománnyá vált nálunk, hogy a születésnapost süteménnyel, gyertyával és születésnapi dallal köszöntjük fel. Minden hónapban egy iskolán kívüli eseményt – például bowling – és egy iskolai rendezvényt – például teadélután – tartunk, ahol beszélgetünk és társasjátékozunk

– mondja Anna, aki arról is szólt, hogy felelés előtt csoportosan tanulnak a szünetekben, amikor pedig megéheznek, általában egy-két ember megy el bevásárolni a büféből mindenkinek.

Magyar Ágnes osztályfőnök megerősíti az elhangzottakat, amely alapján valóban a legszuperebb osztálya van most, nagy öröm számára is, hogy az országos versenyben is így látta a zsűri. Megköszönték Kecze István polgármesternek is, hogy az önkormányzat csatlakozott a Kamaszfesztivál – Legszuperebb Osztályközösség kezdeményezéshez, s azt, hogy a májusban megrendezendő Kamaszfesztiválhoz anyagi támogatást kaptak.