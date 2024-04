Eszközbeszerzésre adott be pályázatot a Magyar Falu Programban Tiszasüly önkormányzata. Pályázatuk sikeresnek bizonyult.

Az elnyert négymillió forintból többek között a hivatal házasságkötő termébe vásárolnak ötven új széket, számolt be róla Nagy Richárd polgármester. Mint mondta, a székek már igen régiek, van, amelyik már tönkre is ment, és most, hogy az épületet felújították, ideje lecserélni az ülő alkalmatosságokat is. Hatvan új széket, valamint három zárható szekrényt a nyugdíjas klubhelyiség is kap, a zárható helyen megfelelően tudják tárolni a programokhoz használatos eszközeiket nem csak a nyugdíjasok, de a a helyi mozgáskorlátozott egyesület is.