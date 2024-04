– Településünk a belterületi, és a nem természetvédelmi övezetet tekintve a Szolnok térségi összefogáshoz csatlakozik. A természetvédelmi övezetnek számító Tisza-part esetében pedig egy egyéni vállalkozót bíztunk meg, aki már beadta megbízásunkból a kérvényt ahhoz, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park területén szúnyoggyérítést végezhessen, beleértve a biológiai gyérítést is, egy 20 hektáros, pangóvizekkel teli területen – vázolta az idei terveket a szúnyogirtással kapcsolatban Bander József polgármester.

Mint elmondta, az ártéren már most, tavasszal is tapasztalták a vérszívók jelenlétét, igaz, most még elenyésző számban.

Idén is sok szúnyogra számítanak Tiszapüspökiben

Fotó: Mészáros János

– Nincsenek illúzióim. Egyrészt, az ártéren található gödrök tele vannak vízzel, ezért arra számítunk, hogy vélhetően sok szúnyog lesz az idei szezonban. Ráadásul a realitás azt mutatja, hogy a strandidőszakban ugyan engedélyezik a szúnyoggyérítést, de ez általában a Horgásztanya területére vonatkozik, a strandra már nem érvényes. Egy biztos, még időben megkértük az engedélyt a biológiai irtásra is, amely a pangóvizekban található lárvákat irtaná ki. A köztudatban ez úgy szerepel, hogy ez elvégezhető a természetvédelmi területen is, de itt, Tiszapüspökinél az adott 20 hektáros területen a rengeteg a vízzel teli kubikgödör, ám ha mégis sikerül kijuttatni a készítményt, problémát jelenthet az, ha például a túloldalon nincs gyérítés. Akkor ugyanis egy szélfuvallattal is átkerülnek hozzánk a szúnyogok – hangsúlyozta a településvezető.