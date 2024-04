– Már majd húsz év telt el 2005 óta, amikor Barta László kunmadarasi hagyományőrző személyében a településnek volt újkori nagykun kapitánya, azóta a nagykun településeken járt körbe ez a tisztség. Most úgy gondoltuk, hogy a címet jelenleg Berekfürdő képviseletében Győrfi Lajos szobrászművésztől, a képviselő-testülettel egyeztetve, mi vesszük át – magyarázza Balogh Marianna, aki arról is szólt, hogy a nagykun kapitány személyére a Kunmadarasi Honismereti Egyesület, a Nyári Alkony Nyugdíjas Klub, a Kun Rózsa Hímző Szakkör, a Kun Foltvarró Klub, a Mozgáskorlátozottak Kunmadarasi csoportja és az R-29. Postagalamb Egyesület vezetői is javaslatot tettek, Barta Sándorral a képviselő-testület is egyetértett.

Tanácskozást tartottak az új nagykun kapitány ügyében Kunmadarason, jobb oldalon, középen láthatjuk Barta Sándort is, a leendő kapitányt

Forrás: Beküldött fotó

Az újkori kapitányok intézménye Kisújszállás javaslatára és kezdeményezésére indult meg 2000-ben.

„Az egykori közjogi méltóság újkori utódai jelképezni hivatottak a Nagykunságban élők önazonosság-tudatát, összetartozását, a kulturális örökség értékeinek gyarapítását” – áll a hagyományt alapító okiratban.

A kapitányság intézménye egykoron az önállóság, az önkormányzatiság jelképe volt, régen a kunkapitány volt a település közjogi méltósága, ő felelt a rendért és intézte a vitás ügyeket.

– A mai kapitányoknak hatalmuk már nincs, jelképes a közösségért végzett munkájuk – mondta a településvezető. A leendő kapitány, Barta Sándor apai nagymamájának családja, a Berczi család már 1713-ban ismertté vált, hiszen részesei voltak az újratelepülésnek, kitartó munkájukkal hozzájárultak a mai Kálvin és Örsi út építéséhez, az 1890-es években a család elsők között támogatta a Karcag és Tiszafüred között megépült vasútvonalat is.

Ki is pontosan az új nagykun kapitány? Barta Sándor állattenyésztő technikus 1999-ben került ki édesapjához a kunmadarasi Nagyrétre bojtárnak. 2009-ben került a Tiszaigari Állami Gazdaságba számadó gulyásnak, ahol a magyar szürke gulyát terelgeti, gondozza ma is. Évek óta együtt dolgozik a Magyar Tudományos Akadémia etnoökológus és botanikus kutatóival, adatközlőként hozzájárult a „Hortobágy pásztorszemmel” című könyv létrejöttéhez.

Kun identitását pásztor édesapjától és keresztapjától, Barta László emeritus nagykunkapitánytól örökölte. Munkája mellett felesége és kislánya a legfontosabb számára.