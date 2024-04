Több száz levendulabokor és rózsatő nevelkedik a kengyeli polgármesteri hivatal udvarán álló fóliasátorban, a növényeket a helyi Harmónia Klub tagjai ültették és gondozzák.

Egyed Katalin, Kristán Katalin és Magyar Imréné a Harmónia Klub tagjai gondozzák a rózsákat és levendulákat a polgármesteri hivatal udvarán álló fóliasátorban. A növényekkel a települést szeretnék majd szépíteni

Fotó: Mészáros János

– Kengyel köztereit és portáit szeretnénk majd ezekkel virágosítani, hiszen ez a két növény eléggé szárazságtűrő, és kevesebb gondozást igényel mint más virágok. A léleknek nagyon fontos, hogy szép környezetben éljünk, ezért házról- házra járunk, besegítünk olyan embereknek, akik már képtelen gondozni a kertjüket. Ilyenkor rózsákat is metszünk, ami arra is jó, hogy le tudjuk metszeni azokat a venyigéket, melyek hajtatásra alkalmasak, ezeket itt, a fóliasátorban neveljük, ahogyan a levendulákat is – mesélte a Harmónia Klub egyik oszlopos tagja, Magyar Imréné. Mint elmondta, a fóliasátorban nevelt rózsákat és levendulákat egyrészt a közterületekre ültetik ki, de a lakosok is kaphatnak a növényekből, amennyiben vállalják azok gondozását, ápolását.

– Ezzel a célunk egyrészt a lokálpatriotizmus erősítése, hiszen nagyon fontos a környezetünk szempontjából, hogy például ha elutazunk, akkor jól eső érzéssel térjünk haza, mert rá tudunk csodálkozni, hogy igen, nem csak más tájak, de a saját otthonuk is milyen szép – tette hozzá.

Mint megtudtuk, az önkormányzattal együttműködésben a Harmónia Klub tagjai már ültettek rózsákat az állomásnál, a helyi művelődési háznál, az egyik közkútnál, valamint Bagimajor településrészen is szépítették a köztereket. A klub következő ötlete, hogy a település melletti erdősávba pihenőpadokkal ellátott sétautat alakítanának ki.

Kristán Katalin, a kengyeli Harmónia Klub vezetője fontosnak tartja a test a szellem és a lélek harmonikus egységét, valamint a település fejlődését is

Fotó: Mészáros János

– A Nefag Zrt. tulajdonában álló erdőben szeretnénk egy sétautat kialakítani, természetesen a tulajdonos hozzájárulásával. Ez egy bekötőút, melyet először is szeretnénk megtisztítani a szeméttől, majd padokat kihelyezni. Céluk ezzel, hogy a lakosság számára legyen egy olyan szép, és egészséges környezet, ahol tud sétálni, vagy akár egy fél napot is el tud tölteni –tájékoztatott a legújabb tervről Kristán Katalin, a Harmónia Klub vezetője. Mint elmondta, a fóliasátorban nevelt növényeket várhatóan jövő tavasszal ültetik ki a közterekre, és osztják szét a lakosok között.

A test, a szellem és a lélek harmóniáját tartják a legfontosabbnak

Ma már 15-20 állandó tagja van a kengyeli művelődési házban foglalkozásokat tartó Harmónia Klubnak, melynek elsődleges célja a minden tekintetben egészséges életmódra való törekvés.

2012-ben vonultam nyugdíjba pedagógusként, és sok szabadidőm lett. Elkezdtünk a sószobában tornázni ketten-hárman. Azóta gyarapodott a létszámunk, ma már a művelődési házban hétfőn és csütörtökön gerinc- illetve meridiántornát, valamint jógát, kedden szalaghímzést, makramézást, szerdán gyertyaöntést, csütörtökön pedig csigasodró foglalkozást tartunk. Hétvégén „nordic walkingozunk”, így látjuk, hogy a településkép tekintetében min lehet még javítani

– mondta a klubról alapítója, Kristán Katalin.