„Egy gyermek egy virágpalánta" elnevezésű óvodaszépítő programmal emlékezett meg az április 22-i Föld napjáról a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda.

– Nem mindegy, milyen környezet vesz körül minket. Azt gondolom, az óvodapedagógusoknak egyik fontos küldetésük a környezettel való harmonikus együttélés megalapozása már óvodás korban – hangsúlyozta Asztalos-Gamauf Szilvia igazgató. – Intézményünkben nagyon tudatosan, játékba ágyazott ismeretszerzéssel épülnek fel a környezethez kapcsolódó jeles napjaink programjai, ide értve a Madarak és Fák Napját, az Állatok Világnapját , a Víz Világnapját és a mostani jeles napot. Ez utóbbi kapcsán első ízben szépítettük virággal az óvodát.

Elmondta, a természethez való kötődés ott kezdődik el, hogy a gyermek megismerkedik az állatokkal, növényekkel, gondozza, nevelgeti a növényeket. A programra a szülőkkel közösen készültek, és az óvoda minden dolgozóját is bevonták. Számos, a családok által hozott virágpalántát és virágtövet elültettek az ovi kiskertjében és az utcafronton is, balkonládákba is ültettek muskátlival, begóniával.