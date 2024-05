Emberi csontot találtak a minap Tiszaföldvár egyik játszótér területén. A hírt a településen élőket tömörítő egyik közösségi oldal csoportjában osztották meg. A közzétett felvételen vélhetően egy combcsont látható.

A helyszín, ahol megtalálták az emberi csontot

Forrás: Tiszaföldvárt érintő információk Pártatlan csoportja!! közösségi oldala

– Fura és bizarr, tényleg horrorisztikus – olvasható a bejegyzés alatti vélemények között.

A találgatások mellett néhány hozzászólásból kiderült, hogy a területen egykor temető működött.

Nemrég hírportálunkon is beszámoltunk róla, hogy felmérték a területet. Talajradarral vizsgálták meg a tiszaföldvári bölcsőde környékét. A tiszazugi városban élők körében ismert ugyan, hogy a régi időkben temetőként üzemelt a terület, ez be is bizonyosodott akkor, ám azt csak találgatások övezik, hogyan kerülhetett most az emberi csont a játszótérre.

A tiszaföldvári játszótérnél fotózták le csontot, mely valószínűleg emberi eredetű

Forrás: Tiszaföldvárt érintő információk Pártatlan csoportja!! közösségi oldala

Felkerestük a témával kapcsolatban Lendvai Orsolyát, az önkormányzat műszaki osztályának vezetőjét, hogy a részletekről, illetve a hogyan továbbról kérdezzük. Úgy tudjuk, régésszel járt a helyszínen. Amint megérkezik a válasza, frissítjük cikkünket!