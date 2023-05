Kutatás 1 órája

Meghökkentő dolgot mutatott ki a talajradar a tiszaföldvári bölcsőde környékén

Talajradarral vizsgálták meg a tiszaföldvári bölcsőde környékét. A tiszazugi városban élők körében ismert ugyan, hogy a régi időkben temetőként üzemelt a terület, ez be is bizonyosodott, ám most egy épület nyomaira is bukkantak.

P. Pusztai Nóra P. Pusztai Nóra

Deák Levente egy elektormágneses hullámot kibocsátó eszközzel vizsgálta a föld alatt rejtőző kincseket Tiszaföldváron Fotó: Dobróka András

Egy helyi közművek feltérképezésével foglalkozó cég új eszközt tesztelt a napokban, helyszínül a bölcsőde környékét választották. Ahogy a Földvári Hírlap közösségi oldalán írják, a területen régen temető működött, ám emellett régészetileg is jelentős. – Alapvetően földkábelek, vízvezetékek nyomvonalának feltérképezését végezzük, de a Damjanich János Múzeumnak is szoktunk besegíteni különböző régészeti objektumok felkutatásában – mondta Deák Levente ügyvezető. A minap Tiszaföldvár főterének környékén új gépet próbáltak ki. Tudtuk, hogy valamikor régen, nagyapám idejében még temető volt ott, a sírok valóban kirajzolódtak – magyarázta, miközben a közzétett fotókon megjelenő színes foltokra utalt. A területről a különféle építkezések alkalmával korábban bronz-, réz-, és kőkori emléktöredékek, leletek kerültek elő. Képekből tudnak következtetni a föld alatt lévő tárgyak, anomáliák felépítésére

Fotó: Dobróka András – Van egy domb, annak a tetején, körülbelül 80 centiméter mélyen találtunk valamit, amiről feltételezhető, hogy épületmaradvány. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nem is vályog, inkább sárból épített valamiféle kunyhó lehet. Bár azt, hogy pontosan micsoda, régészeti feltárás hiányában nem tudjuk megállapítani – emelte ki. Számítottak arra, hogy régi sírokat, leleteket találnak, ez be is igazolódott. A szakember néhány szót ejtett arról is, hogyan működik az általuk használt gép. A berendezés elektromágneses hullámmal működik, a visszaverődő jelekből tudunk következtetni arra, mi lehet a föld alatt. A gép nagy felbontású képet alkot a felszín alatti képződmények szerkezeti felépítéséről, objektumok jelenlétéről, valamint az üregesedési jelenségekről – foglalta össze. A Földvári Hírlap oldalán azt is leírták, hogy a regisztrált adatokat digitális formában rögzítik, majd utólag egy erre kifejlesztett szoftverrel leszűrik a zavaró jeleket és feldolgozzák. – Az így kapott tisztább képekből tudunk következtetni a föld alatt lévő tárgyak, anomáliák felépítésére. Az adatokat a város és a régészek rendelkezésére bocsátjuk, a többi már rajtuk áll – tette hozzá Deák Levente. Kétpón is dolgoztak már Nem először vettek részt régészeti kutatásban. A szolnoki Damjanich János Múzeum munkatársaival közösen Kétpón dolgoztak. – Egy templom maradványait radaroztunk meg, ami 1,2 méter mélyen a föld alatt található. Az eszközeink segítségével pontosabb képet kaptak a szakemberek az elhelyezkedéséről, milyenségéről, de egyelőre még ezt sem tárták fel – mondta egy korábbi munkáról Deák Levente.

