– Egyesületünk tagjai közül többen maguk is kertészkednek és csinosítgatják lakókörnyezetüket. Idén is meghirdettük a város lakosai részére a „Fogadj örökbe egy villanyoszlopot!” akciót.

A képen a városvédők, akik a Buszpályaudvar előtt ültettek virágokat

Forrás: Beküldött fotó

Az örökbefogadási kedv évek óta nem csökken, a jó példa ragadós, így a szürke oszlopok tövét van, aki tavaszi évelőkkel veszi körbe, mások egynyári színpompába öltöztetik azt és vannak, akik egész évben gondozzák az oszlop tövét, ezzel is hozzájárulnak a város szebbé, virágosabbá tételéhez.

Pénteken egynyári virágokat ültettek a tagok – Nagy Gy. Róza, Kása Gáborné, Kása Imréné, Kása Gábor, Ráczné Vatai Erzsébet, Fekete Istvánné – több helyszínen, ehhez járult hozzá állandó támogatójuk, Lukács Károly kertész nagylelkű felajánlásával, aki nyolc láda egynyári virággal – petúnia, törpe szegfű, verbéna, vinka, margaréta, dália – ajándékozta meg az egyesületet.

– A minap ezekkel a színpompás növényekkel teltek meg a Lidlnél, a lakótelep bejáratánál és a busz-pályaudvaron lévő kő virágtartók, szerdán pedig Vatai Csaba egyesületi tagunk is hat láda egynyári virággal ajándékozott meg bennünket, amelyek az egykori Zsinagóga épülete előtti kővirágtartókat díszítik az arra járók nagy örömére. Ez a felajánlást is köszönjük – fogalmazott Kása Attila,az egyesület titkára. Megtudtuk, az egyesület tagjai hazánk településeivel is ismerkednek, az ott látott „jó ötleteket” igyekeznek Kisújszálláson is megvalósítani.

A héten Miskolc és környékét fedezik fel a szombatig tartó utazás jó alkalom arra is, hogy átbeszéljék a városszépítő tábor programját.

– Tudomásom szerint az országban egyedülálló a mi táborunk, ahol általános iskolások, középiskolások, főiskolások, felnőttek és nyugdíjasok dolgoznak együtt kétkezi munkával a településük szépítéséért, és közben a generációk közti együttműködés is erősödik. Június 24-28. között immáron a 38. Városszépítő táborunkba közel 60 diákot és 25 felnőtt városszépítőt várunk, akik mintegy 20 helyszínen teszik majd szebbé szeretett városunk köztereit – sorolta Kása Attila.