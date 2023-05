Kikeleti Csepke is új ruhát öltött

A napokban a település egyik szélén álló, kerékpáros kompozíciót és annak környékét is megszépítették.

– A rózsaszínű kerékpárt ültettük körül virágokkal. A növények mellett persze magára a kompozícióra is figyelünk. A bicikli „tulajdonosa”, Kikeleti Csepke is megszépült kissé, kapott új ruhát, kozmetikában, fodrásznál is volt. Ez azt jelenti, hogy a bábut renováltam kicsit – mondta el Zagyváné Vass Margit, aki hozzátette: ha valaki arra jár, és úgy látja, száraz a föld a virágok alatt, és van rá módja, locsolja meg a növényeket. Hiszen, ahogy már mondta: összefogással könnyebben megy.