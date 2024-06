Tizenhárom évvel ezelőtt, 2011. január 21-én avatták fel ünnepélyesen és adták át hivatalosan a szolnoki Tiszavirág hidat, amely a Tiszán átívelve a belvárosi Tiszai hajósok terét köti össze a túlparttal, a Tiszaligettel. A Szolnok új szimbólumának számító tiszai átkelő időszakonként felújításra szorul. A Tiszavirág híd legújabb rekonstrukcióját a közelmúltban fejezték be, így most már lift is segíti a hídra való feljutást.

Felújították a szolnoki Tiszavirág híd „belvárosi” liftjét

Fotó: Nagy Balázs

A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. közösségi oldalán jelezte, hogy a Tiszavirág híd városi hídfőjének liftje és annak „környezete” műszaki karbantartáson, helyreállításon esett át, ezzel a tiszai átkelő felújításénak első fázisa befejeződött.