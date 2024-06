A DK-s dr. Füle István arra kérte a polgármestert, hogy tájékoztassa a szolnoki közgyűlés testületét a szolnoki vízilabdázás, pontosabban a sportág további működésére vonatkozóan, utalva arra, hogy a Szolnoki Vízilabda Aréna üzemeltetőinek jelentős díjhátraléka keletkezett az áramszolgáltató felé. Szalay Ferenc elmagyarázta a képviselőnek, hogy nem a város, hanem a Szolnoki Vízilabdázás Jövőjéért Alapítvány áll a sportág felnőtt és utánpótlás szakága városi működésének hátterében. Hangsúlyozta, hogy az álhírekkel ellentétben, a civil szervezetnek köszönhetően a Szolnoki Vízilabda Aréna nem zár be, zavartalan működése biztosított. Még néhány riposzt után, lezárva a vitát, a polgármester felszólította dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy mihamarabb tájékoztassa őt a lehetséges jogi lépésekről a város hitelrontása miatt Füle Istvánnal szemben.

Csütörtökön ismét átpolitizált hangnemben zajlott a szolnoki közgyűlés soros ülése

Fotó: Mészáros Géza

Az első felhangok után először a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség tavalyi munkájáról, valamint a város tűzvédelmi helyzetéről kapott megnyugtató beszámolót a közgyűlés Földi Zsolt alezredestől, a kirendeltség vezetőjétől és Dékány László alezredestől, szolnoki tűzoltó-parancsnoktól.

Kevésbé tűnt megnyugtatónak a város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló, melyet Fürj János alezredes, a Szolnoki Rendőrkapitányság vezetője tartott dr. Rádi Norbert dandártábornok, a jászkunsági vármegye rendőrkapitányának társaságában. No nem azért, mert a bűnmegelőzésben, vagy a felderítési mutatókban ne állna kiválóan a városi hatóság. A problémák hátterében vélhetően egyes társadalmi rétegek szociális gondjai állnak, melyeket sem saját maguk, sem külső segítséggel nem akarnak orvosolni.

Mint kiderült ugyanis, Szolnok egyes városrészeinek, a rendőrség által is ismert és figyelmében álló területén megnőtt a kábítószer-fogyasztás és -kereskedelem. Mivel a vármegyeszékhely szociális ellátása is maga szintű, ezért, főleg a fővárosból egyre több hajléktalan érkezik Szolnokra, ahol megbotránkoztató a közterületen tapasztalható civilizálatlan magaviseletük. A rendőrvezetők beszámolója szerint ezekre a problémákra rálátásuk van, a drogokkal összefüggő cselekményeket egyrészt felszámolják, és saját hatáskörükben prevenciót is alkalmaznak. A fedél nélküliek viselkedésére vonatkozóan is a törvényi előírásoknak megfelelően járnak el. Szóba került a tuningolt és/vagy nagy teljesítményű járművek nappali és éjszakai gyorsulási „játéka” is, melyekről ugyancsak a „felszámolás” szó hangzott el részükről.