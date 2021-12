helytörténeti gyűjtemény 2021.11.28. 19:58

Tiszapüspöki híres szülöttének, Marosvári Lászlónak állítanak emléket

Bővül és frissül a közeljövőben a helytörténeti gyűjtemény Tiszapüspökiben, emellett hamarosan új kiállításokkal is várják majd a látogatókat. Egyebek mellett a település híres szülöttének, Marosvári László hangszerkészítő mesternek is emléket állítanak a tervek szerint. Mindeközben megújul az ugyanitt, vagyis a római katolikus plébánia épületében működő könyvtár is.

Molnár-Révész Erika

– A végéhez közeledik a felújítás, ami érinti az állandó kiállítást is – mondta Bander József polgármester a könyvtárnak és a helytörténeti gyűjteménynek is helyt adó épületben, miközben a folyosó falain éppen az utolsó simításokat végezték a mesterek. A festésre azért volt szükség, mert új bútorokat kap a három helyiségből álló bibliotéka a Verseghy Ferenc Könyvtár segítségével.

– A székek már megérkeztek, a napokban pedig megkapjuk az új szekrényeket, polcokat, asztalokat is. A könyvtár harmadik termének bebútorozása, illetve a második szoba felszerelésének egy része, továbbá az informatikai eszközeink cseréje már csak február végén várható, mert a költségvetés akkor engedi meg, hogy a maradékot megvásároljuk. Ettől függetlenül már a jövő héttől várjuk a könyvtár látogatóit – mondta Farkas László, a Tiszapüspöki Községi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény vezetője.

Bár a felújítás miatt az épület zárva tart, a dolgozók ez idő alatt sem pihennek, hiszen számtalan felajánlás érkezett a lakosságtól a helytörténeti gyűjtemény bővítésére.

– Itt van az a sok eszköz, melyet az utóbbi időben a lakosságtól kaptunk: régi varrógépek rádiók, evőeszközök, tányérok, illetve közel száz régi fotó – mutatta Farkas László már a parókiával szemközti épületben, vagyis a gyűjtemény raktárában a régi-új tárgyakat. Hely híján számos látványos emléket most csak itt tudnak elhelyezni.

– Rengeteg olyan, a falura jellemző használati eszközünk van, például a halászattal, vagy a kovácsmesterséggel kapcsolatosak, melyeknek kiállításához nagyon fontos lenne a hely. Emellett a nagy hagyományokra visszatekintő tűzoltó-egyesületünk ereklyéi is méltatlanul porosodnak itt a raktárban, ezeknek nagyon fontos megfelelő helyet találni, így ezekből a közeljövőben kiállítás nyílik – hangsúlyozta Bander József polgármester. Ez a korabeli szivattyú is a tervezett tűzoltó-kiállítás látványos része lesz. A település életében ugyanis egykor meghatározó szerepet játszott a helyi tűzoltó-egyesület – mutatta Bander József polgármester és Farkas László, a helytörténeti gyűjtemény és a könyvtár vezetője

Fotó: Mészáros János

A római katolikus plébánia felújítására a közelmúltban ötmillió forintot nyert Tiszapüspöki a Magyar Falu Program pályázatán. A pénzből csak olyan munkálatokat tudnak elvégezni, melyek nem igénylik az örökségvédelmi hozzájárulást, terveket. Így hamarosan megújul a kerítés, az udvar és a hátsó terasz is.

Később a hagyatékot is bemutatják A megújuló helytörténeti gyűjtemény a település híres szülöttének, az idén márciusban elhunyt Marosvári László aranykoszorús hangszerkészítő és restaurátormesternek is emléket állít majd. – Az ő hagyatékából hozzátartozói felajánlásra szeretnénk egy emlékszobát vagy egy emlékfalat állítani, attól függően, mekkora mennyiségű, nagyságú emléktárgyat kapunk. A felújítások miatt idén már nem, de a jövő évben mindenképpen biztosítunk helyet a művész hagyatékának – tájékoztatta hírportálunkat Bander József polgármester.

