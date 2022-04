Végig az országos kéken Nagy-Milictől Írott-kőig címmel nyílt kiál­lítás Faragó László kéktúrát megörökítő képeiből ápri­lis 1-jén a Lehel Film-Szín­házban. A fényképek a hetvenes, nyolcvanas és kilencvenes években készültek. Patakiné Kocza Anita, a megemlékezés szervezője a Magyar Természetjáró Szövetség ereklyéivel egészítette ki a tárlatot.



Olyan természetes nekünk, hogy Jászberénynek van két természetvédelmi területe, mintha mindig is léteztek volna, pedig nem így van. A nyolcvanas években Buschmann Ferenc helyi természettudós hívta fel Faragó László tanár úr figyelmét Jászberény környékének szépségeire. Laci bácsi pedig nekilátott, és közkinccsé tette a teremtett értékeket. 1987-ben helyezték el az első Természetvédelmi terület táblát a néhai mocsár szélén, majd feltérképezték a meglévő, járható úthálózatot. Erről később útvonalleírást, térképet készítettek, majd jelzéseket is felfestettek az útvonalra, hogy évente kétszer teljesítménytúrát rendezhessenek a területen. Laci bácsi huszonkilenc éven át szervezte, rendezte, koordinálta a túrákat. Nemcsak megismertette, hanem megszerettette a természetet több tízezer jászberényi diákkal és családdal – tudtuk meg Patakiné Kocza Anita Velünk élő polihisztor című írásából, mellyel Laci bácsira emlékezett.



A város fotósaként megörökítette az ünnepségeket, sporteseményeket, kulturális rendezvényeket és Jászberény épített értékeit. Fényképeivel kiadványok sokaságát illusztrálták, de újságcikkeket is írt. Nevéhez fűződik Vásárhelyi István természetkutató életművének feldolgozása, a Nagyvisnyó melletti tábor kialakítása is. Diákjaival háromszor járta végig az Országos Kéktúrát, és azokon kívül is vezetett túrákat. Munkáját a város több díjjal elismerte, 2018-ban Jászberény díszpolgára lett.

A Végig az országos kéken kiállítást egykori barátja és túratársa, Mester Árpád tanár nyitotta meg. Tanárként mintának tekintettem azt az elfogadó, partneri viszonyt, amit a gyerekekkel ápolt. A fényképezés szerelmesévé tett, mint sokakat. Mindig érdeklődéssel hallgattam visszaemlékezéseit, például az első bélapátfalvi táborozás élményeiről, ahová még lovas kocsival szállították Jászberényből a sátrakat és az élelmet. A szomszédunkban lakó nagyfiút követve, ötödik osztálytól kezdtem járni a Laci bácsi által szervezett túrákra, melyek az Országos Kéktúra mátrai, bükki szakaszait célozták meg – emlékezett vissza Mester Árpád.



Laci bácsi egykori diákjai, túratársai közül sokan eljöttek a nosztalgikus hangulatú kiállításra. A régi fotók és diasorozatok segítségével időutazáson vehettek részt ifjúkoruk világába. Tisztelői aláírásgyűjtésbe kezdtek. Szeretnék elérni, hogy Jászberényben utcát nevezzenek el Faragó Lászlóról.



Kultfilmet vetítettek a moziban

Az Országos Kéktúra jelvényszerző mozgalom hetvenéves jubileumára emlékezve a kiállítás megnyitója után az Ércnél maradandóbb – Másfélmillió lépés 40 év után című dokumentumfilmet vetítették a moziban. A film Rockenbauer Pál kultikussá vált Másfélmillió lépés Magyarországon című gyalogos országjáró, ismeretterjesztő televíziós sorozatát elevenítette fel. A filmvetítést követő közönségtalálkozón Gyenes Károly rendezővel és Rockenbauer Pál stábjának egykori tagjaival beszélgetett Kertész Vilmos pedagógus. Rengeteg élményt, tapasztalatot megosztottak a forgatásról, a természet szépségeiről, valamint Rockenbauer Pál szellemiségéről és értékteremtő munkájáról.