Városszéli blues – ezzel a címmel jelent meg nemrég egy a Répa Jenő verseiből és novelláiból összeállt kötet, melyet a Tiszafüredi Városi Könyvtárban mutattak be nemrég. A számos érdeklődőt vonzó eseményen Ujvári László kollégánk beszélgetett a szerzővel, majd az alkotó hírportálunknak is mesélt az írás szépségéről és a versek elemzéseiről.

– Azért nem mondom, hogy egy verseskötetről van szó, mert a versek mellett hat novella is helyet kapott a kiadványban, ami ezáltal hat fejezetre osztható – kezdte mondanivalóját Répa Jenő.

– Az első fejezet a Megszülettünk és elmegyünk, a második a Soha nem ér véget, a harmadik az Emlékezés, a negyedik az Egyedül, az ötödik a Rögös úton, a hatodik elbeszélés pedig a Könnyek és mosolyok címet viseli. Tavaly a Városszéli blues című versemmel megnyertem a Tiszafüredi Városi Könyvtár versíró pályázatát. Ekkor többen is felfigyeltek a munkámra, és biztattak, hogy folytassam az írást, műveimet ugyanis egy válogatásban is érdemes lenne megjelentetni. Ezekben az időkben igen sok segítséget kaptam Ujvári Lászlótól, aki mind a könyv szerkesztésében, mind pedig tanácsadásban sokat támogatott.

A beszélgetés során kiderült, hogy a szerző sokáig csak íróasztala fiókjában tartotta alkotásait, kizárólag ismerősei és barátai láthatták a kész műveket.

Nem tárulkozott ki a nagyvilágnak, bár néhány alkalommal sikeresen pályázott, így például a Petőfi Rádió Premier című műsorában több verse is szerepelt, valamint helyi, térségi pályázatokon is szép eredményeket ért el. Első igazi bemutatkozása ez a könyv. Elkészítésében egy tiszafüredi színész-újságíró is a segítségére volt, aki bátorította és ösztönözte a kiadásra.

– Városszéli blues című versemmel nyitom a könyvem – taglalta az író. – Maga a kötet átível az egész életemen, mely az ifjúkori naivitáson át a felnőtté váláson keresztül az érett emberig vezeti az olvasót száznegyven oldalon keresztül. Fontos számomra a hála is, ezért a könyv hátulján megköszöntem mindazok a támogatását, akik velem voltak a könyv elkészítése során, és erőt adtak számomra.