A Fortuna Együttes és a Napsugár Gyermekszínpad fennállásának ötvenedik évfordulója alkalmából szerveztek találkozót szeptember 24-én a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Az amatőr színjátszásnak nagy hagyománya van a településen, ahol egészen 1912-ig visszanyúlóan mindig működött színjátszó csoport.

A két együttest Kovács Andrásné Rozika néni (1937-2022) tanító, Németh László-díjas magyartanár, életműdíjas drámapedagógus, Csokonai-díjas rendező, a Magyar Kultúra Lovagja álmodta meg 1972-ben. Nagy lelkesedéssel fogta össze a színjáték iránt érdeklődő gyerekeket és felnőtteket. Igazi ikonná, példaképpé vált a szakmában, vezetése alatt a Napsugár Gyermekszínpad és a Fortuna Együttes az ország élvonalába került. Ez az első jubileum, amikor Rozika néni már nem lehetett jelen, „fentről” ünnepelt a közösséggel.

– Számos fesztiváldíjat nyertek, nívós minősítéseket értek el.

Közösségépítő elhivatottságának köszönhetően Jászfényszarun mozgalommá vált a színjátszás.

– Megyei és országos szakmai találkozók szervezését is felvállalta, amelyeket népünnepélyekké varázsolt. Missziója volt a határon túli magyar területek kulturális segítése. Első között vitt magyar szót, előadást Kárpátaljára, Erdélybe, amely a testvérvárosi kapcsolatok kialakulásához is hozzájárult. Már a kezdetekben megtanulta és folyamatosan alkalmazta a drámapedagógia módszerét a tanítási órákon és a színjátszásban is.

Egész életében önzetlenül tanított a bemutatókon, kurzusokon, felsőoktatási intézményekben, továbbképzéseken határon innen és túl. Elkötelezett, inspiráló személyiségének is köszönhető a módszer elterjedése és számos szakmai műhely alakulása Kárpát-medence szerte.

Alapító tagja volt a Magyar Drámapedagógiai Társaságnak. – olvasható Rozika néni emléktábláján, melyet a jubileumi rendezvényen leplezett le Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester és Lovászné Török Magdolna iskolaigazgató.

A hazai drámapedagógia egyik legnagyobb alakjára tanítványa, Erdei Gábor színész, műsorvezető emlékezett vissza. Rozika néni 2016-ban átadta a stafétát lányainak, így Kovács Tímea és Bordásné Kovács Katalin viszik tovább sikeresen a családi örökséget. Nosztalgikus hangulatban telt a színházi maraton. A köszöntők sorában például dr. Előd Nóra drámapedagógus, Nagyné Kiss Mária a művelődési ház volt igazgatója, Lovászné Török Magdolna iskolaizgató és Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója méltatta a jubiláló csoportokat, a vezetők munkáját. Színjátszók 50 címmel nyílt kiállítás, mely régi fényképek, újságcikkek, jelmezek és díszletek bemutatásával idézi fel az elmúlt évtizedek örömteli pillanatait. Az ünnepi műsorban több generáció színjátszói léptek színpadra.

Amikor összeültünk ötletelni, arra gondoltunk, hogy a jubileumon nem egy színdarabot adunk elő, hanem az ötven év legemlékezetesebb produkcióiból elevenítünk fel néhány jelenetet.

– A rendezési elv az volt, hogy egy-egy műből olyan jelenetet ragadjunk ki, ami önállóan is megállja a helyét és élvezhető. Természetesen az is fontos szempont volt, hogy minél többen, a jelenlegi színjátszók mellett, a régiek is szerepeljenek a műsorban – mondta el érdeklődésünkre Kovács Tímea, a Fortuna Együttes és a Napsugár Gyermekszínpad művészeti vezetője.

A legkisebbek Mörrenmorcogi Micó történetét adták elő, a középső csoport Sün Balázs meséjét elevenítette meg, a nagyok pedig A halász és a felesége történetét mesélték el. Ezután az ifjú fortunások az „Óz, a mi varázslónk” című darabbal örvendeztették meg a közönséget, majd a felnőttek blokkja következett. A Dinnyék című darabban fellépett Csomor Csilla színművésznő is, aki tagja volt a fényszarui színjátszó csoportoknak.

Erdélyben lépnek fel a színjátszók

A Fortuna Együttes jelenleg a 2019-ben színpadra vitt „A rátóti legényanya” című tragikomédiájával turnézik, mivel a darabot a járványügyi korlátozások miatt csak 2021-ben tudták bemutatni.

– Szeptember 30-án Jászfényszaru erdélyi testvértelepülésén, Borson lépünk fel a színdarabbal. Az ifjú fortunások is szeretnék megmutatni munkájuk gyümölcsét, ezért terveink között szerepel egy turné az „Óz a mi varázslónk” előadással is – beszélt a tervekről Kovács Tímea.