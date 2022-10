Mesterkurzusok, előadások, filmvetítések és koncertek. Felsorolni is nehéz, mi minden várja ebben a néhány napban a mozgókép iránt érdeklődőket.

– Idén is igyekszünk megmutatni a szakma sokszínűségét a nagyközönségnek – magyarázta hírportálunknak Demeter Éva, az Alexandre Trauner Art/Film Fesztivál igazgatója.

– Szeretnénk lehetőséget biztosítani a fiataloknak, hogy elismert művészekkel találkozzanak, tanuljanak tőlük. Továbbá olyan különleges látványú nagyjátékfilmeket mutatunk be, amelyeket nem, vagy csak elvétve tűznek műsorra a magyar mozik. Az alkotásokat neves hazai és külföldi szakemberekből álló zsűri (Deák Kristóf Oscar-díjas filmrendező, Jeannine Oppewall többszörös Oscar-jelölt amerikai látványtervező, valamint Szabó Gábor Balázs Béla-díjas operatőr) értékeli – tudtuk meg Demeter Évától.

Kétségkívül a fesztivál egyik legjobban várt mesterkurzusát az amerikai Jeannine Oppewall tarja majd csütörtökön. A 75 éves amerikai látványtervező hosszú munkássága során több Oscar-jelölést is begyűjtött az olyan filmekben végzett munkájáért, mint a sztárparádét – Kim Basinger, Kevin Spacey, Russell Crowe – felvonultató Szigorúan bizalmas (1997) vagy a Robert de Niro rendezte, Angelina Jolie és Matt Damon főszereplésével forgatott Az ügynökség (2006).

És akkor még nem beszéltünk a fesztivál sztárvendégéréről, Emir Kusturicáról, aki olyan alkotásokkal írta be magát az egyetemes filmtörténetbe, mint a Cigányok ideje (1988), az Arizonai álmodozók (1993), vagy a Macska-jaj (1998). A szerb rendező szombaton tart mesterkurzust a moziról, majd aznap este zenekarával, a The No Smoking Orchestrával még színpadra is lép az Aba-Novák Agórában, és ízelítőt ad a hamisítatlan balkáni „életérzésből”.

– Ahogy a filmkészítők, úgy mi, fesztiválszervezők is folyamatosan tanulunk egymástól – hangsúlyozta Demeter Éva.

Aki felidézte: a fesztivál több mint ötvenéves múltra tekint vissza, 1969-ben rendezték meg először a Kulturális Hetek keretében. Később, 1988-ban a TiszapArt Mozi karolta fel a rendezvényt, amely időközben nemzetközivé nőtte ki magát, és már egy ideje Trauner Sándor Oscar-díjas filmrendező nevét viseli.