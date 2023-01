Az Eltemetett múlt – Szolnok középkora és kora újkora a várásatás tükrében című történeti és régészeti településmonográfia a kora Árpád-kori ispánsági központ megalapításától kezdve a késő középkori mezővároson át egészen a török korig vezeti végig az olvasót.

Önálló fejezetben ismerteti ugyanakkor a középkori templomok és a tiszai hidak kutatását is. A gazdagon illusztrált, 816 oldalas mű a Rákóczi-szabadságharc korával ér véget.

– Húsz éve foglalkozom a település kutatásával. A kötet megjelenéséig eredményeimet számos szakmai konferencián, tanulmányban, ismeretterjesztő cikk és előadás formájában igyekeztem bemutatni. Elmondhatom, hogy vizsgálódásaim során rengeteg új információt sikerült feltárni – kezdte könyvének ismertetését dr. Kertész Róbert.

Mint mondta, álláspontja szerint évtizedekig egy végletesen leegyszerűsített és hamis kép élt a történeti közgondolkodásban Szolnokról, amely 19. századi alapokon nyugszik. Művében ezeket a toposzokat is igyekezett cáfolni.

– A könyvben összegyűjtöttem a Szolnokra vonatkozó legfontosabb ábrázolásokat, történeti térképeket, hadmérnöki felméréseket és látképeket. Bemutatom az egykori őskörnyezeti viszonyokat is, amit a belváros területéről rendelkezésre álló, több 100 talajmechanikai fúrás kiértékelésének köszönhetően sikerült rekonstruálni. Tudni kell ugyanis, hogy a szolnoki vársziget, ami most teljesen homogénnek tűnik, valaha két különálló szigetből állt.A keleti részen elterülő volt a nagyobb, míg a mostani Zagyva-torkolatnál egy kisebb sziget lokalizálható. A köztük lévő árkot egy spanyol tábormester, Bernardo Aldana temettette be 1550 őszén. Ekkor alakult ki a vársziget ma is ismert képe – tudtuk meg.