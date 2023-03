Családi napnak és antik börzének ad otthont jövő héten szombaton a Gödöllői Királyi Kastély. A programnak jászkunsági vonatkozása is van, hiszen a programon Az én Sisim elnevezésű kiállítás szolnoki adományozói is bemutatkoznak. A kastélyszínház rendezvényén többek mellett előadást tart Kiss M. Jenő Béla gyűjtő is.