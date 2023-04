Áprilisban P. Bak János Csatajelenet című festményét választották a hónap műtárgyának. A rendezvénnyel a festő, grafikus születésének 110. évfordulójára emlékeztek. Az alkotó életpályáját és a Csatajelenet című olajfestményt fia, A. Bak Péter festőművész, művészeti író mutatta be a közönségnek. P. Bak János művészeti tanulmányait az Iparművészeti Iskolában kezdte, majd 1930. és 1937. között a Képzőművészeti Főiskolán tanult, ahol Rudnay Gyula tanársegéde lett.

1947-től Baján, a Rudnay Szabadiskola és Művésztelep egyik vezetője volt. Rendszeresen kiállított a Képcsarnok galériáiban. 1965-ben Milánóban és Firenzében, 1974-ben Tokióban volt egyéni kiállítása. A művészetkedvelők csoportos tárlatokon is találkozhattak alkotásaival.

1953. nyarától a Szolnoki Művésztelep gondnokaként dolgozott és vezette a művészek csoportját is. Festői stílusa Rudnay és a szolnoki festészet hatására alakult ki. Figurális festményei, portréi visszaadják modelljei lélekállapotát. Tájai, csendéletei a vidék hangulatát az ott élők életformáját örökítették meg. Jászberényhez egy különleges megbízás köti, „Lehel vezér Augsburg előtt” című nagyméretű történelmi képe 1957-ben készült el. Műveit őrzik a Nemzeti Galériában, Szolnokon, Baján és olasz magángyűjteményekben. Életrajzából az is kiderül, hogy P. Bak János nem csak képzőművész, hanem hegedűépítő mester is volt.