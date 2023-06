– 1999-től foglalkozom helytörténettel, a helytörténeti gyűjtemény anyagát abban az időszakban sikerült többé-kevésbé átnéznem. Itt találkoztam először a Törökszentmiklós és vidéke 1928. évre szóló naptárával, ami egy 70-80 oldalas kiadvány volt. Ez úgymond az elődje a mostani kalendáriumnak – mesélte a kalendárium keletkezéséről Galsi Zoltán alapító, szerkesztő. Hozzátette, a megjelenésben jelentős szerepet játszott az is, hogy kisújszállási tanítása során megismerkedett az ottani kalendáriummal, mely akkor már a kilencvenes évek eleje óta létezett, ahogy Karcagon és Kunhegyesen is. Innen jött az ötlet, Törökszentmiklósnak is kell egy, a város életét megörökítő, évente megjelenő kalendárium.

Mindezek összessége indította el 2003-ban a tényleges munkát, ami egyévet vett igénybe, így 2004 januárjában jelent meg az első kiadvány

– tette hozzá.

– Hagyományokat próbáltunk meg követni és teremteni a kiadvány szerkesztésében. Mint általában egy kalendárium, naptárral kezdődik, valamint egy előszóval vagy köszöntővel, melyre mindig valaki mást kérünk fel. Az aktuális polgármestert például mindig a kezdő évében, illetve olyan személyeket, akik a városhoz kötődnek, és értéket teremtenek – vette át a szót Csőke Tibor helytörténeti kutató, a kiadvány másik szerkesztője.

Mint elmondta, a kiadvány szerkezete két évet ölel fel. Egyrészt visszatekint az előző évre, másrészt előre „hírrel” bizonyos eseményeket, évfordulókat. Mindig szerepel benne helytörténeti rovat, de civil szervezetekkel kapcsolatos rész is, beszámolnak az iskolák életéről, így benne vannak a tanulók eredményei, nevei is, ami mintegy kordokumentumként marad fönn a jövőnek. Emellett művészettel foglalkozó oldalak, gyereksarok, de egyéb érdekességek, például törökszentmiklósi receptek, vagy régi naplórészletek is megjelennek benne. Tartalmaz ünnepi beszédeket, mely értékes gondolatokat tartalmaz az utókor számára, és kronológia, amely visszatekint a város előző évében történt eseményeire.

Hiába a digitalizáció, lehet, hogy egy húsz évvel ezelőtti eseményt már nem találunk meg az interneten. De, a város elmúlt húsz évének lenyomata ebben a kalendáriumban visszakereshető, megtekinthető

– hangsúlyozta. Hozzátette, az oldalszám mindig 320 közeli, vagyis változatlan, viszont a példányszám változó. Volt olyan év, amikor ezer példányt nyomtattak, idén ez a szám ötszáz darab.

– Folytatjuk, reményeink szerint minden évben meg tudjuk majd jelentetni, de nyilván ebben az önkormányzat támogatása is fontos, mivel az árak emelkednek. Reméljük, a kalendárium megmarad a jövőben is, mi egész évben figyelünk a város eseményeire, az aktualitásokra...– mondta a jövőre nézve Csőke Tibor.