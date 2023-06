– A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Levéltára évek óta színes levéltár-pedagógiai foglalkozásokkal várja az oktatási intézmények tanulóit. Az iskolai tanéven túl a nyári időszakban táborozó gyerekcsoportok gyűjtenek játszva-tanulva élményeket a levéltárosok és a papírrestaurátor szakszerű közreműködésével – avatott be gyermekprogramjaik hátterébe az intézmény munkatársa.

Szabóné Maslowski Madlen elmondta, a levéltár legnépszerűbb foglalkozása a papírgyártás és az írás történetét bemutató állandó kiállításhoz kapcsolódik, melynek keretében a gyerekek megismerkedhetnek a korai íráshordozókkal és a hagyományos papírmerítés technikájával. Az aprólékos kivitelű makettek, a rajzoláshoz, íráshoz felhasznált változatos anyagok az ifjabb korosztályt is elvarázsolják, így szívesen jelentkeznek be erre a programra már középsős óvodásokkal is.

– Sok látogatót vonz emellett a levéltár tevékenységét, gyűjteményét bemutató foglalkozásunk. A nyári kánikulában felüdülés a hűs raktáraink mélyén barangolva felfedezni kincseinket. Vízjeles merített papíron az igényesen megformált betűket bogarászni, háromszáz éves kéziratos térképeken vármegyénk településeit megkeresni, vagy a megyeháza tervpályázatai közül kiválasztani a számunkra legjobban tetsző változatot – folytatta a szakember.

Szabóné Maslowski Madlen kiemelte, a gyerekek azt is megtudhatják, milyen iratok kerülnek be a levéltárba, illetve megtanulják, mely személyes iratokat szükséges megőrizni az életük során, és azokat hogyan tudják megóvni. A papírnak ugyanis számtalan ellensége van – a legközismertebbek a por, a víz, a tűz, és az erős napfény – melyek maradandó károkat okozhatnak a levéltár állományában is. Az iratokat pusztító környezeti tényezőket (és a káros emberi ráhatásokat) külön foglalkozás mutatja be, és arra is van lehetőség, hogy a gyerekek megismerkedjenek a papírrestaurátor munkájával, valamint a műhelyében berendezett „boszorkánykonyhával”, ahol már számos szakadt, koszos dokumentumot varázsoltak újjá.

Az írás változatos technikái mindenkit elvarázsoltak a programokon

Fotó: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Levéltár

– Mivel a levéltár az élet különféle területeiről gyűjt iratokat, így csak a képzelet szab határt az egyes témákhoz való kapcsolódásoknak. Fotók mesélnek a régmúltról, térképgyűjtemények a földrajzi felfedezésekről, a folyószabályozásokról. Azt is megtudhatjuk az iratokból, hogyan tanultak a 18-19. század iskoláiban a gyerekek, vagy hogyan végrendelkeztek a Jászságban – zárta szavait az intézmény munkatársa.