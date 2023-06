Jászdózsa önkormányzata a Jászok Egyesületével, a helyi intézmények és közösségek, önkéntesek közreműködésével immár második alkalommal szervezi meg a szülőföldjükről elszármazott és az itthon élő jászok legnagyobb ünnepét. A háromnapos rendezvény részleteiről Baranyiné Csomor Katalin közművelődési szakembert, a program főszervezőjét kérdeztük.

– Az ünnepélyes megnyitókat és a zárórendezvényt a hagyományoknak megfelelően szerveztük meg. Természetesen minden korosztályra gondoltunk, ezért a programot úgy állítottuk össze, hogy a három nap során mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelőt. Fontos szempont volt az is, hogy olyan előadóknak is bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk, akik ugyan nem Jászdózsán élnek, de kötődnek a településhez. Elfogadta meghívásunkat például Bodonyi Béla jászdózsai születésű válogatott labdarúgó, akivel szombaton délután fél ötkor Szabó Bea, a Ridikül Magazin jászdózsai gyökerekkel rendelkező főszerkesztője beszélget a könyvtár udvarán – avatott be a szervezés részleteibe Baranyiné Csomor Katalin.

Június 30-án délután fél kettőkor ünnepi testvértelepülési üléssel kezdődik a XXVII. Jász Világtalálkozó, melyen Csíkszentsimon-Csatószeg és Jászdózsa önkormányzata 25 éves testvértelepülési kapcsolatát újítják meg. A rendezvény pénteki ünnepélyes megnyitóját követően kiállítás nyílik a Dósai Alkotótábor elmúlt 23 évéből a Petőfi Sándor Művelődési Házban.

A Csíkszentsimoni Fúvószenekar és a Bekecs Együttes Népzenei koncertjével folytatódik a program, majd futóverseny, a régi tánciskolák világát megidéző Szerenád színpadi előadás, majd a pozsonyi csatának emléket állító Jász-Tűzgyújtás és a Retrozóna zenekar bulija várja az érdeklődőket. Július elsején szombaton zenés reggeli ébresztővel indul a nap. Ezután a jászok főpapi szentmiséjét Dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálja fél kilenckor a Szent Mihály Főangyal Templomban, majd a jász települések díszes felvonulásával következik.

A díszünnepségen a hagyományoknak megfelelően látványos ceremónia keretében adják át a Jászságért Díjat és ekkor iktatják be hivatalosan az új jászkapitányt, Kiss Gábort. Az ünnepség zárása után az íjászok összefogásával Jász Nyílzáport mutatnak be – tudtuk meg a közművelődési szakembertől.

A látogatók a rendezvény második napján számos kulturális, szórakoztató program közül válogathatnak. Bemutatkoznak a jász és kirajzott települések művészeti, hagyományőrző csoportjai, de egyebek mellett lesz mesefolyam, íjászos kalandozás, időutazás a Tájházban, kosárfonás a Tábori Emlékházban, élőszavas mesemondás Bajzáth Máriával és mesekocsma felnőtteknek. Szombaton este Kóródi Anikó operaénekes és Dr. Réz Lóránt orgonaművész lélekemelő előadása varázsolja el a közönséget a templomban. Fellép a Budapest Bár, Horváth Tamás és a Pezsgő Zenekar.