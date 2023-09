A Karcagi Birkacsárda Hagyományőrző Egyesület újra Ligeti Piknikre várta az érdeklődőket szombat délután az Akácliget Fürdőben lévő Rendezvényközpontba. A karcagi rendezvényen ételkóstolást is tartottak. A látogatók a babgulyást, a csülökpörköltet, a karcagi birkapörköltet és a Ferdinándot is megízlelhették. A Ligeti Pikniken fellépett a The Best Company, a Pipás zenekar, a Déryné Kulturális Központ néptáncosai, valamint Esztergomból a Keserű nevű formáció.