Adva van egy pali, az ifjú, ficsúr Pali, aki jó dolgában a szerelemről ábrándozik. Álmodozásának nője nem mai csirke, inkább romlott „privát viszony”, aki noha felajánlkozik a mélabús fiatalembernek, az viszont rossz álomból felriadva dobja az érett kokott kotlóst. Nekivaló csibéje lenne Manci, a naiv butuska fruska, de őt a vélt szerelem lila ködétől elvakulva a Lila ákác árnyékában sem látja meg. Amikor pedig végre kinyílik a szeme, azzal együtt pedig szíve, lelke… No, de!

A két főszereplő, Biró Panna Dominika (Manci) és Csákvári Krisztián (Pali) játszottak már együtt és maradandó drámát a Szigligeti égisze alatt korábban, pályakezdőként, még a Székely Kriszta rendezte Sirályban. Ezúttal is közösen hódítják meg a közönséget. Játékuk most is érett és hiteles, eszköztáruk e művészi játékra bőséges és választékos, prózai és dalos jeleneteknél egyaránt. Énekhangjuk is csodaszámba megy, ámbátor ez ügyben a fiatal színészember erőteljesebb lehetne.

Partnerük volt másfél éve a Sirályban, no meg ezúttal is Radó Denise (Bizonyosné) és Mészáros István (Bizonyos), kik ezúttal komikus oldalukkal viszik előre a játékot. Radó frenetikus és energikus, de hát profi a javából!

Jelentősebb szerepeket kaptak és a lehetőséggel szintén éltek még a Hédit alakító, a Liliomfiban feltűnt és feltűnően remeklő újabb virgonc-tanonc, Cseke Lilla Csenge, valamint a nőimitátor Angeluszt megformáló Zelei Gábor, de sorolhatjuk a jók közé Kinczel József Zsüzsüjét is. A darab egy részében a szándékosan szélsőséges úri muri-harsányságot felvonultató Horváth Gábor (Mínusz) és Tárnai Attila (Majmóczy) kiváló Pixi és Mixi gróf-utánzatok, de Horváth György (Józsi), Ónodi Gábor (Leó), Lugosi Claudia (Mili), Vándor Attila (Lali) és Karczag Ferenc (Solymosi) is méltósággal rendelik alá játékukat nagyobb szerepeket viselő játszótársaiknak.

A jelenetek szerényebben kivitelezett díszletei helyett az időnként fel-felbukkanó, dinamikusan játszó táncos-énekes páros pótolja a látványhiányt. Kertész Marcella és Dósa Mátyás hivatásos orfeumisták a darabban, s hogy ők alakítják Gyémánt Hannát és Bársony Pubit, az mindenféleképp emeli a szolnoki előadások színvonalát.

Köszönet Csiszár Imre rendezőnek azért, hogy a hajdani slágerek elhangoznak a darabban, köszönet ezért a közreműködő Szolnoki Szimfonikusoknak is. És köszönet azért, hogy archaikus lett a befejezés és nem a művivé formált örömteli meghatottságtól, hanem a könyvszerű, a sajnálatosan életszerű drámai képek okán érkeznek a könnyek…