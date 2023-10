– Nem ez az első Miska kancsó, de nem is az utolsó darab a gyűjteményben. Ami azonban biztos, hogy ez most az egyik legértékesebb darabom – foglalta össze röviden Draskovits Dénes. A gyűjtemény tulajdonosa azt sem tagadja, hogy nagyon készült arra, hogy ez a különlegesség hozzá kerüljön, ami sikerült is. – Évente kétszer rendeznek néprajzi tárgyakból árverést a Nagyházi Galéria és Aukciósházban. Ha épp elhalálozik egy gyűjtő, vagy valahonnan beadnak tárgyakat, azokat összegyűjtik, s meghirdetik. A közelmúltban volt az őszi árverés, ahol erre a mezőcsáti Miska kancsóra is lehetett licitálni – számolt be az előzményekről a gyűjtő.

Alig értem oda, máris többen kérdezgettek, hogy melyik tárgyra „hajtok”. Nem volt kérdés, ahogyan az sem, hogy még sokan szeretnék megszerezni a különleges ritkaságot. Nyolcan a helyszínen, s még öten telefonon licitáltak rá

– tette hozzá.

Draskovits Dénes azt is elárulta, hogy miért is annyira értékes és különleges a szóban forgó darab.

– Az első Miska kancsó, amiről lehet tudni, 1824-ben készült Hódmezővásárhelyen. Aztán a mezőtúriak, a tiszafürediek és a mezőcsátiak is a hódmezővásárhelyiektől tanultak. A mezőcsátiak pedig azért különlegesek, mert ott kevés fazekas van, ugyanis az első világháborúból nem igazán tértek vissza a mesterek. Így nagyon ritka a mezőcsáti fazekas tárgy, a Miska kancsó meg különösen – részletezte a gyűjtő, aki hozzátette: most, hogy ezt megszerezte, szeretne majd egy tiszafüredi és debreceni Miska kancsót is.

A Draskovits Kerámiagyűjtemény legújabb tárgya 1882-ben készült, teljesen sérülésmentes, hogy honnan kerülhetett elő, nem tudni biztosan. Azt viszont igen, hogy mostantól a már nem kevesebb mint ezerhétszáz darabot számláló mezőtúri kiállítóhelyet gazdagítja.

Egy másik különlegesség, egy újabb Badár tányér is nemrégen kerül a gyűjteménybe.

– Tulajdonképpen egy gyűjtő barátom akadt rá egy bolhapiacon. Ajánlatot tettem neki, amire ő rábólintott. Én azonnal elmentem érte és hazahoztam. A tányér 1910 és 1920 között készülhetett, s még a szakértő, Pusztai Zsolt muzeológus, a helyi múzeum igazgatója szerint is nagyon egyedi és különleges ez a Badár tányér. Öröm számomra, hogy a gyűjteményünk falát díszíti immár – mondta büszkén Draskovits Dénes.