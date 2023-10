A Magyar Kézművességért Alapítvány még augusztusban írt ki egy alkotói pályázatot, melyre az öcsödi Bencsik Márta, szalma- és csuhéfonó népi iparművész is jelentkezett munkájával.

– Csuhéból készítettem el a szentcsaládot és a három királyokat. A jászólat kukoricaszárból építettem fel. Állatokat többségét is csuhéból alakítottam ki gyapjú borítással. Moha van alattuk – magyarázta. Nemrégiben közösségi oldalán jelentette be a hírt, hogy a világ legjobb száz alkotása közé válogatták be.

– Az az öröm és megtiszteltetés ért, hogy a betlehemi kiállításra készült pályamunkámat a vatikáni zsűri alkalmasnak találta arra, hogy decemberben részt vegyen a Vatikánban megrendezendő tárlaton – fogalmazott.

A betlehemest november közepén szállítják Budapestre, a vatikáni kiállítást december 8-án nyitják meg, az alkotásokat január 7-ig tekinthetik meg az érdeklődők.