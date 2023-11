Ezen a nyáron is sikeresen zajlott a hagyományos alkotótábor a mezőtúri Takács-tanyán. A Mezőtúr Művészeti Közalapítványa hagyományos eseményére ezúttal is számos művész érkezett hazánkból és határon túlról is.

A festő- és szobrászművészek alkotásait szokás szerint most is egy nagyszabású tárlat keretében mutatják be a Városi Galériában. A kiállításon a tavalyi alkotásokat is bemutatják. A 2022. és 2023. évi alkotótelep kiállításának megnyitóját november 18-án, pénteken délelőtt tizenegy órakor tartják.

A tárlatot Molnár Eszter művészettörténész nyit meg, köszöntőt mond Patkós Éva, Mezőtúr alpolgármester, majd a Vivace kamarakórus előadását hallhatják az érdeklődők. A kiállítás december 20-ig előzetes bejelentkezés alapján tekinthető meg.