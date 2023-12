Egy galaktikus háború szereplőit látták vendégül a szolnoki RepTárban. A Csillagok Háborúja fantasztikus világa elevenedett meg a pénteken, amikor ismét megrendezték a Star Fans Day-t a repülőmúzeumban.

Már délelőtt tele volt a parkoló és sokan várakoztak a bejárat előtt, jól mutatva e sci-fi sorozat generációkon átívelő népszerűségét. A szerencsésebbeknek már ekkor kiváló társaságuk akadt, ottjártunkkor épp Darth Vader és egy rohamosztagos látogatta meg őket. Készültek is velük a közös szelfik, ahogy azután bent az épületben is. Jedik és buckalakók, de még a hírhedt fejvadász, Boba Fett is tiszteletét tette az eseményen, miként az újabb részeket idéző, emberszerű, csápos twi’l lények is.

Zúgtak a lézerkardok a gyerekek kezében, ahogy elsétáltak a rengeteg kiállított legó figura között. Akadtak ott félelmetes, teljes fegyverzetben látható csillaghajók, különleges építmények, de komplett jeleneteket megörökítő terepasztalok is. Akit pedig egy rohamosztagos felszerelése érdekelt, az egy valós méretű sisakjukat is megcsodálhatta. Persze azok sem csalódtak, akik a történet közismert planétáira is kíváncsiak voltak, a klasszikus földgömbökhöz hasonló maketteken mutatták be ezeket.

R2-D2 szintén begördült a látogatók közé, nyomában az őt távirányítóval vezérlő fiatalemberrel. Nemcsak a gyerekek, szüleik is élvezték, hogy akár ki is próbálhatták, milyen lehet lézerkarddal megvívni egy jedivel. Akadt olyan is, aki az épp betérő Darth Vaderrel csaphatott össze, akit persze ezúttal is segített az Erő sötét oldala, így egyszerre több gyermekkel is megvívott.