Fájdalmas időszakon ment keresztül a Görbe János Színjátszó Egyesület. 2022-ben szeptemberében mindannyian megrendülten értesültünk arról a szomorú hírről, hogy elhunyt a közösség lelke, Kovács Béláné Banka Anna. A színkör alapítója, rendezője huszonöt évig vezette a társulatot. Halála után a csoport együtt maradt és munkássága előtt tisztelegve színpadra vitte Kertész Imre Doktorkisasszony című háromfelvonásos zenés játékát, mely Kovács Béláné utolsó rendezése volt. A jászárokszállási bemutatók nagy sikert arattak, a közönség szeretete, támogatása erőt adott a színkör tagjainak ahhoz, hogy folytassák a közös munkát.

– A Doktorkisasszonyt tavaly nem csak helyben, hanem több környező településen is előadtuk, sőt nagy örömünkre a határon túlra, Zeteváraljára és Nagygalambfalvára is eljutottunk a darabbal – kezdte Pádár Tamás.

A Görbe János Színjátszó Egyesület elnöke elmondta azt is, hogy szeptemberben egy új darabbal elkezdték a felkészülést a társulat huszonötödik évadára. Major József rendezésében Mouezy-Eon és Nancey A villámhárító című zenés vígjátékát vitték színpadra.

– A rendező választotta ezt a darabot és már az első olvasópróbán tetszett mindenkinek. A kacagtató történetből kiderül, hogy vajon milyen bonyodalmakat okozhat egy mesés örökség és lehet-e választani a pénz, a rang és a szerelem között. Természetesen félreértések, fondorlatok, csalódások és mókás pillanatok sokasága szövi át a darabot, mely napjainkra is reflektál. Úgy gondolom, hogy a szereposztás is nagyszerű volt. A háromfelvonásos előadás premierjét december második hétvégéjén tartottuk Jászárokszálláson, ahol januárban még két alkalommal mutatjuk be a vígjátékot. Január 13-án, szombaton 18 órakor, január 14-én, vasárnap pedig 16 órakor várjuk a színházkedvelőket a Petőfi Művelődési Házban. Az elmúlt évek hagyományait követve a helyi bemutatók után a Jászságban és Heves megyében is szeretnénk fellépni, már vannak felkéréseink. Az év második felében pedig ismét új előadással készülünk – beszélt a társulat terveiről Pádár Tamás.