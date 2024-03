Elkészült a szolnoki csata ihlette sütemény. Csütörtökön még javában pirultak a Szolnoki SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola cukrászműhelyének sütőiben, szombaton már bárki megkóstolhatja őket Szolnokon.

Több száz szelet készült a Keró cukrász műhelyében a szolnoki csata 175. évfordulójára kigondolt süteményből

Fotó: Rózsa Róbert

Hogy mi ez? Nem más, mint az a süteménykülönlegesség, amely a szolnoki csata 175. évfordulójára készült a „Keró” felnőttképzésben tanuló cukrász diákjainak jóvoltából.

Merthogy a leendő cukrászokban megfogant a gondolat, hogy a hagyományos emlékcsata mellé ehető élmény is párosuljon a jubileum alkalmából. Az ötletgazda egész pontosan Szabó Róbert volt, aki végig ügyelte a szakmai portfóliójukat erősítő munkát.

– Tudtuk, hogy most lesz a csata 175. évfordulója, amely egy fontos esemény a városban. Tanakodtunk, mi hogyan tudnánk megemlékezni az eseményről, ezért fellapoztam a korabeli recepteket, hogy milyen korhű süteménnyel készülhetnénk a megemlékezésre. Innen már adta magát a Kossuth kenyér, amely a mi süteményünknek is az alapja – fejtette ki Szabó Róbert, aki mutatós díszdoboz-csomagolást is kieszelt a süteményekhez. Mint mondta, szívvel-lélekkel készültek.

Maga a tészta egyébként – mint az osztályfőnök, Jegesi Jácint a helyszínen elmondta – sokáig friss marad a viszonylag sok felhasznált vajnak köszönhetően. A liszten, tojáson, sütőporon túl ízét a kakaó, a dió, a fahéj és a citromhéj adja. Mindez őzgerinc formában sült, 170 fokon, 35-40 percig. Eredetileg egyébként harminc tállal készült volna belőle, ám a várható érdeklődésre tekintettel megtoldották még hússzal. És hogy a sütiszelek valóban megidézzék a korszellemet, mindegyiket nemzeti színű díszítéssel látták el. Aki szeretné, szombaton délután, a szolnoki csata újrajátszásán kóstolhatja meg a desszertet, amelyből több száz szeletet visznek majd a helyszínre.

– A feladatban a teljes cukrász osztály részt vett. Ők vitték végig a folyamatot, az előkészítést, a próbasütést, a sütést, a szeletelést, a díszítést, a csomagolást – mondta el Földváriné Sugár Ildikó, a Keró igazgatója. – Az ötletet Hicsó György, a szakképzési centrum kancellárja és Kalmár Andrea főigazgató is támogatta. Szolnok múltjához hozzátartozik a csata, ez pedig valóban egy egyedülálló kezdeményezés – fejtette ki az igazgató.