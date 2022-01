Patrik egyébként a Gran Tu­ris­mo Sport nevű motorsport-videójátékot űzi, s a virtuális olimpián – amelyet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is támogat – a negyedik helyen végzett tavaly júniusban. Nyilván ennek (is) köszönheti az Év e-sportolója díjat. A Szolnoki Autósport Egyesület versenyzője rendszeres résztvevője a világbajnoki sorozatnak, melyet mindenképp szeretne majd megnyerni. Ám a szimulátor mellett olykor valódi versenyautóba is beül, melyekben szerinte az e-sportolók sem teljesítenek rosszul.