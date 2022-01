– Mindenképpen bajnokságot akarunk nyerni, és az NB III.-ba jutni. A vezetőség úgy gondolta, az eredmények ellenére is több van a csapatban, így a jövőt és a további fejlődést tartották szemük előtt a döntéshozók. Simon Antal kinevezésével egy komoly tapasztalattal bíró, szakmai berkekben is elismert vezetőedzőt sikerült szerződtetni, akinek a munkáját jómagam és Nagy Zoltán játékosunk fogja segíteni mint pályaedző. A keretet egyben akarjuk tartani, nyilván lesz távozó, de pár új igazolás is napirenden van – zárta mondandóját a szakvezető.