Nagyon bekezdett a második helyen tanyázó Olaj, Bojan Szuboticsék szórták a pontokat mellette Taiwo Samuel, Pongó Máté és Kovács Péter is jó százalékkal dobott, így nyolc perc játék után 9–21-es állást mutatott az eredményjelző. A folytatásban is a szolnokiak akarata érvényesült Sőt a második negyed közepén Gilszki Erik triplájával 19–35-re módosult az állás. A továbbiakban a szolnoki klubot is megjárt Ivosev Tamás és a Jászberényből is ismert Donald Donaldson kosaraival 11 pont távolságra feljött a PVSK, 28–39. A félidő hajrájában azonban Marjan Cakarun pazar center játékával az Olaj visszaállította a régi rendet, 32–48.

A fordulást követően is üldözte ellenfelét a pécsi csapat, az Olaj azonban visszavert minden külső támadást, Badzim hármasával ismét 15 pontos előnnyel zárta a harmadik negyedet, 54–69. A záró etapban sem változott a játék képe, Sőt a nagyszerűen játszó Kovács Péter tripláját követően Rudner Gábor is betalált, így 62–82-es állásnál tulajdonképpen eldőlt a mérkőzés. A hajrában kozmetikázott hátrányán a pécsi csapat, de az Olajbányász magabiztos győzelmét nem fenyegette veszély, 81–89.

Az Olaj a ZTE gárdáját vasárnap este hat órától fogadja a Tiszaligetben.

Pécsi VSK-VEOLIA–Szolnoki Olajbányász 81–89 (17-27, 15-21, 22-21, 27-20)

Pécs, 800 néző. Vezette: Cziffra Cs., Török R.t, Györfy R.

Pécs: Haynes-Jones 11/3, Donaldson 22/9, Goldring 2, Ivosev 13/3, Brkics 15/3. Csere: Illés 2, Carpenter 14/6, Bíró 2, Kalmár, Futó. Edző: Andrija Csirics.

Szolnok: Pongó 6/6, Badzim 14/12, Kovács P. 15/3, Szubotics 16/6, Taiwo 10. Csere: Pallai 4, Gilszki 3/3, Rudner 5/3, Cakarun 16. Edző: Gasper Potocnik.