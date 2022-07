Bár nem ég futball-lázban Tiszafüred, a Karcag elleni bajnoki rajtra sokan kíváncsiak lehetnek – vélekedett a fürediek vezetőedzője. Dorcsák Zoltán szerint jól sikerült csapata felkészülése az új NB III.-as idényre, és szeretnének bekerülni a tabella első tíz helyébe.

Létszámban semmit, minőségben azonban hozhat változást Tiszafüred futballcsapata számára a következő szezon

– fogalmazott hírportálunknak Dorcsák Zoltán, a TVSE edzője, akit arra kértünk, értékelje csapata felkészülését az új idényre.

Emlékeztetőképp annyit: a TVSE még 2020-ban harcolta ki a feljutást az NB III.-ba. A gárda azóta is stabil középcsapatnak számít a harmadosztályban. Két éve a tabella tizenegyedik, legutóbb tizenharmadik helyét kaparintották meg, és mindkét szezonban közel hatvan gólt lőttek. Az együttes – a korábbi idényekhez hasonlóan – a 2022–23-as bajnokságban is a Keleti csoportba kapott besorolást.

– A legutóbbi bajnokság nem indult jól számunkra, gyengén kezdtünk, és ezt a hátrányt a folytatásban sem tudtuk ledolgozni – mondta a mögöttük hagyott szezonról a csapatot immár nyolc éve irányító Dorcsák Zoltán. Most sem lesz azonban könnyű az idénykezdet, hiszen az elején több környékbeli csapattal is rangadót játszanak, és mindjárt az első fordulóban az alaposan megerősödött NB III.-újonc Karcagot fogadják.

Minden évben szeretnénk felülmúlni az előző szereplést, de ehhez szükség lehet egy jó rajtra

– fogalmazott a tréner.

– Jó lenne az első tíz között végezni. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy a Karcag elleni meccs előtt futball-láz van a városban. De biztos vagyok benne, hogy a focit szeretők közül sokan kilátogatnak a vasárnapi mérkőzésre, és Karcagról is szép számmal érkeznek majd.

A ráhangolás jól sikerült, a lejátszott hét edzőmérkőzés vegyes eredményeket hozott, de az edző szerint csak a bajnoki mérkőzések mutatják majd meg a valós képet. Bár az együttes magját sikerült egyben tartani, távozók és érkezők is akadtak szép számmal. Előbbiek és utóbbiak listáján is hét név szerepel. A távozók között van Barna Béla is, aki kilenc gólt szerzett utolsó füredi idényében, és aki ezúttal is ott lesz a pályán a TVSE bajnoki rajtjánál – csakhogy már karcagi szerelésben.

A hiányposztok mellett az új fiatalszabály miatt 2004-es születésű labdarúgókkal is feltöltötték a keretet.

Így került a felnőttek közé Illés Patrik és Varga Dániel. Ennek szellemében jött vissza Csábi Milán (Mezőkövesd) és igazolták le Karikó Róbertet (DEAC). Rajtuk kívül Tajti Bence kapus mögé szerződtették Szabó Gergőt, aki több helyen is megfordult az utóbbi években. A védelem tengelyébe a Kubala akadémián nevelkedett Baranyi Sándor érkezett, a támadósor erősítésére pedig az NB II.-be feljutott Kazincbarcika előző idényében hét gólig jutott 28 éves Kristófi Sándor érkezett.

Bár a szolnoki főpróbán kikapott az együttes, Tiszafüreden mindenki reménykedve várja az őszi rajtot.

A Tiszafüred–Karcag találkozó kezdő sípszóját vasárnap 17.30-kor fújják meg. A fürediek augusztus 3-án a BKV Előre csapatával mérkőznek, a harmadik fordulóban pedig már a Jászberény elleni újabb megyei rangadó vár rájuk.