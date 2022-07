Kezdjük egy kis visszatekintővel: 2017. május 27-én a budapesti Duna Arénában a szolnoki csapat 10–5-re legyőzte a címvédő, horvát Jug Dubrovnik együttesét. Jelezzük, sem előtte, sem utána nem rendeztek hazánkban tízezer néző előtt vízilabdameccset, pedig két éve a létesítmény adott otthont az Európa-bajnokság küzdelmeinek. Abban az időben Cseh Sándor volt a Szolnoki Dózsa vezetőedzője, aki most a Magyar Vízilabda-szövetség utánpótlás szakmai igazgatója.

A szolnoki kötődésű és nevelésű szakembert, aki ma is a megyeszékhelyen él családjával, de álladóan úton van, most épp Zágrábban értük utol, ahol a magyar U16-os fiú­vá­lo­ga­tott szerepel, melynek ő a csapatvezetője. Megkérdeztük tőle, hogyan sikerült a minap a Dózsa öt évvel ezelőtti bajnokainak nosztalgiatalálkozója.

– A szolnoki klub első embere, dr. Nyerges Zsolt szervezte meg az összejövetelt, és mi örömmel fogadtuk el a meghívását – mondta Cseh Sándor. – Kellemes meglepetésre újra összejött a társaság, bár sokukkal ma is találkozunk, hiszen közöttük többen most is aktív játékosok, akik már nem, azok is a vízilabdában dolgoznak. Hárman, Nagy Viktor, Szathmári Kristóf és Aaron Youn­ger sajnos nem tudtak eljönni a találkozóra, amit mindannyian sajnáltunk. Volt mit ünnepelni, hiszen ez a csapat 2015 és 2017 között mindent megnyert, és ennek jelentette a csúcsát a BL-győ­ze­lem. Kiváló csapatunk volt, amely nagyszerű eredményeket produkált. A BL-siker előtt sorra nyertük a honi bajnoki címeket és a Magyar Kupát.

Amellett, hogy jó játékosok alkották a keretünket, kifogástalan volt a csapatszellem, tudtak egymásért küzdeni a fiúk.

– Például, mikor anno Varga Dumi repedt bordával, összeszorított fogakkal játszotta végig a döntőt. Vagy ott van And­ri­ja Prlai­no­vics, aki most Montenegróban él, de kocsiba ült, és fél napot autózott azért, hogy újra találkozhasson velünk – mesélte a szakember.

Kis Gábor, a népszerű „Kicsi” sem maradhatott le a rendezvényről. Az egykori kiváló center tagja volt a pekingi olimpián aranyérmes válogatottnak, a Dózsában nyolc évet húzott le, most pedig az OB I/B-s In­vic­tus SC szakmai igazgatója.

– Szívesen jöttem el én is a találkozóra, hiszen a BL-győz­tes csapatból én voltam az első, aki abbahagyta a vízilabdát 2019-ben, 37 évesen. Jó volt találkozni a régi társakkal, felidézni a szép időket. Egy biztos, nyolcéves, sok nagy sikert hozó szolnoki pályafutásom csúcsa volt a 2017-es esztendő, amikor mindent megnyertünk. Természetesen megbeszéltük, hogy nem ez volt az utolsó összejövetelünk – árulta el.

Ők alkották a Szolnoki Dózsa-Közgép együttesét

A 2016–2017-es évadban 15 vízipólós szerepelt a szolnoki csapat színeiben. Igyekeztünk összesíteni, hogy az öt évvel ezelőtti gárda és szakmai stáb soraiból most ki mit csinál. A játékosoknál és a szakembereknél az elmúlt idénybeli csapatát tettük zárójelbe.

Játékosok: Nagy Viktor (visszavonult, az üzleti életben tevékenykedik), Zsivko Gocics (vezetőedző: Szolnoki Dózsa), Milan Alek­szics (Partizan Beograd), Ugo Crousillat (Marseille), Fülöp Bence (Debrecen), Hangay Zoltán (edző: Szolnoki Dózsa), Jan­sik Dávid (Szolnoki Dózsa), Kardos Gergely (BVSC), Kis Gábor (szakmai igazgató: Invictus SC), Mezei Tamás (Vasas), And­ri­ja Prlainovics (Marseille), Szatmári Kristóf (Vasas), Aaron Youn­ger (Pro Recco), Vámos Márton (FTC), Varga Dénes (FTC)

Szakmai stáb: Vezetőedző: Cseh Sándor (MVLSZ: utánpótlás szakmai igazgató). Edzők: Kósz Zoltán (edző: OSC), Vincze Gergő (edző: Szolnoki Dózsa). Szakmai igazgató: Kovács István (Szolnoki Dózsa)