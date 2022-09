Horvát helyett amerikai légiósok

Ahogy az lenni szokott, már a nyáron megindult a já­tékosmozgás a csapatnál. A legjelentősebb változás, hogy távozott a csapattól, a pa­lánk alól a horvát Marjan Ca­ka­run, és honfitársa, a kettes poszton játszó Roko Badzim – utóbbi Törökországban, míg előbbi a rivális Körmendnél folytatja. Eligazolt az Olajból két amerikai kosaras, Brandon Young és Markeith Cummings is. Zalaegerszegre távozott Zsíros Péter, Fehérvárra pedig Samuel Taiwo.

Nem mellesleg elhagyta Szolnokot a csapatkapitány Kovács Péter, aki az új idényt már a másodosztályú NKA Pécsnél kezdi.

Ellenben még a nyár elején bejelentette a klub a válogatott Lukács Norbert szerződtetését, aki az Alba-Fehérvár mezét cserélte piros-feketére. Mellette megszerezték Révész Ádám játékjogát is, aki Zalaegerszegről tette át székhelyét a Tisza-partra. A felszabaduló külföldi helyekre ezúttal amerikai kontingens érkezett. Palánk alatt Andre Williamson és Auston Barnes lehetnek az Olaj erősségei, Jabril Durham a támadásokat szervezheti majd, míg Jimmy Gavinre elsősorban dobóhátvédként, de akár irányítóként is számíthat az Olajjal immár negyedik szezonját kezdő Gasper Potocnik vezetőedző. No meg Bojan Szuboticsra, aki nem csupán egyedüli légiósként maradt, de a csapatkapitányi posztot is örökölte.

Fotók: olajofficial.hu



Szinte mindenkit megszórtak a nyáron

Az előszezon több mint biztatóan sikerült az Olaj számára. Tíz meccs, kilenc győzelem a felkészülési szezon mutatója, eközben komoly skalpokat is begyűjtöttek a piros-feketék – többek között a 2020–2021-es Európa-kupa-harmadik Nagyváradot, vagy a BL-főtáblás bosnyák bajnok KK Igokeát is megverték. A felkészülési mérkőzéseken gördülékeny, csapatjátékra épülő támadásokat mutatott az Olaj, a bosnyák bajnok ellen például heten is tíz pont felett dobtak. Arról pedig az új center, Révész Ádám többször is beszélt: azért is érkezett Szolnokra, mert itt a hangsúly az egységes csapatjátékon alapul.

Vereséget egyedül az utolsó edzőmeccsen, a Göcsej-kupa döntőjében szenvedett a Szolnok a házigazda Zalaegerszeg ellen.

De ez talán még hasznára is vált a gárdának, gátolva a túlzott önbizalomba esést.

Távolodik a duplázás

Hogy az új idényben mire lehet képes a Szolnoki Olaj, azt egyelőre korai megjósolni. Az biztos, hogy a 2017–2018-as duplázás emléke egyre távolodik. Igaz, a csapat azóta nyert két kupát, 2021-ben pedig fél kézzel már a bajnoki serleget is fogta, ám azt akkor a rivális Szombathely kaparintotta meg. Csakúgy, mint az előző idényben, amikor az Olaj a négy közé sem jutott. A klubnál mindenesetre óvatosak az új idény várakozásait illetően. Csősz Tamás ügyvezető igazgató a nyár végi csapatbemutatón úgy fogalmazott: nehéz megjósolni az esélyeket, de olyan játékoskeret kialakításán dolgoztak, amely a bajnokságban és a kupában is éremesélyes, és amely a legmagasabb szinten tud játszani. Hogy aztán ez miként sikerült, abból már a szombati, kaposvári kezdőmeccsen is ízelítőt kaphatunk.

Bíznak a fiatalokban: saját nevelésűek erősítik a csapatot

Nem lehet azt mondani, hogy Szolnokon nem gondolnak a jövőre. Az Olajbányász ugyanis nem kevesebb, mint hat, az akadémiájukon nevelkedett játékossal a soraiban kezdi az új idényt.

Egyre inkább a csapat fontos láncszemévé válik Pallai Tamás. A 21 esztendős játékosnak már tavaly is voltak kiváló meccsei, pechére a legrosszabbkor sérült meg. Ám az új szezonra – úgy tűnik – még erősebb formában tért vissza, a Göcsej-kupa fináléjában hatból hat triplája volt jó, amihez nincs mit hozzátenni. Rá nagyobb feladatok is várhatnak a szezonban.

Három évvel hosszabbította meg a klub ezen a nyáron Tóth József, Sebők András, valamint a korosztályos válogatott Vincze Roland szerződését is – ők szintén a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskolában, majd a Szolnoki Kosárlabda Akadémián pallérozódtak. Az akadémiáról kikerült játékosok sorát gyarapítja Gilszki Erik és Csornai Bence is, valamint Abraham Arabo is saját nevelésűnek tekinthető. E fiatalok már az előző szezonban is kaptak bizonyítási lehetőséget, amikor az együttest sérülések sújtották. Noha van köztük, akire még elsősorban a korosztályos csapatokban számítanak, fontos előrelépési lehetőség számukra, hogy a felnőttekkel együtt készülhetnek, később pedig játékperchez juthatnak NB I.-es bajnoki találkozókon is.

Tétet emel Potocnik?

Már a negyedik idényének veselkedik neki az Olaj trénereként Gasper Potocnik. A szlovén vezetőedző első Tisza-parti szezonja a járványhelyzet miatt idejekorán véget ért. Ezt követően viszont bajnoki ezüstig, tavaly pedig kupagyőzelemig vezette a csapatot. Meglesz vajon a bajnoki arany?

A Szolnoki Olajbányász kerete a 2022-2023-as szezonban:

Irányítók: Pongó Máté (mezszám: 21), Jabril Durham (1), Sebők András (15)

Hátvédek: Jimmy Gavin (6), Pallai Tamás (3), Csornai Bence (12), Tóth József (9)

Kiscsatárok: Lukács Norbert (2), Rudner Gábor (7), Gilszki Erik (24), Vincze Roland (4)

Erőcsatárok: Bojan Szubotics (11), Auston Barnes (0)

Centerek: Andre Williamson (50), Révész Ádám (10), Abraham Arabo (8)

Csapatkapitány: Bojan Szubotics, Rudner Gábor

Vezetőedző: Gasper Potocnik

Az alapszakasz menetrendje:

2022. Október

1., 18.00: Kaposvári KK–Szolnoki Olajbányász

8., 18.00: Szolnoki Olajbányász–Sopron KC

12., 18.00: Nyíregyháza BS–Szolnoki Olajbányász

21., 18.00: Duna Aszfalt-DTKH K.–Szolnoki Olajbányász

25., 18.00: Szolnoki Olajbányász–DEAC

29., 18.00: Falco KC Szombathely–Szolnoki Olajbányász

November

18., 18.00: Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE

23., 18.00: MVM-OSE Lions–Szolnoki Olajbányász

26., 18.00: Szolnoki Olajbányász–Zalakerámia ZTE KK

December

2., 18.00: Naturtex-SZTE Szedeák–Szolnoki Olajbányász

6., 18.00: Szolnoki Olajbányász–Arconic-Alba Fehérvár

10., 18.00: Szolnoki Olajbányász–Egis Körmend

21., 19.00: Budapesti Honvéd SE–Szolnoki Olajbányász

29., 18.00: Szolnoki Olajbányász–Kometa Kaposvári KK

2023. Január

7., 18.00: Sopron KC–Szolnoki Olajbányász

13., 18.00: Szolnoki Olajbányász–HÜBNER Nyíregyháza

21., 18.00: DEAC–Szolnoki Olajbányász

28., 18.00: Szolnoki Olajbányász–Duna Aszfalt-DTKH K.

Február

4., 18.00: Szolnoki Olajbányász–Falco KC Szombathely

11., 18.00: Atomerőmű SE–Szolnoki Olajbányász

15., 18.00: Szolnoki Olajbányász–MVM-OSE Lions

Március

4., 18.00: Zalakerámia ZTE KK–Szolnoki Olajbányász

11., 18.00: Szolnoki Olajbányász–Naturtex-SZTE Szedeák

18., 18.00: Egis Körmend–Szolnoki Olajbányász

25., 17.00: Arconic-Alba Fehérvár–Szolnoki Olajbányász

Április

1., 18.00: Szolnoki Olajbányász–Budapesti Honvéd SE