"Kedves Sporttársak! A mai napon belépőjegyszedés nem lesz. Kérjük, hogy a jegy árával, illetve a felajánlott összeggel támogassa a tragikus hirtelenséggel elhunyt Jónás Béla családját!" – ezt a feliratot függesztették ki a kasszánál a hétvégi Mezőtúr–Törökszentmiklós mérkőzésen.

Futótűzként terjedt a napokban a borzalmas hír, amit azóta a mezőtúri klub is megerősített: egykori futballistájuk, Jónás Béla szeptember elején egy kispályás emléktornán játszva rosszul lett és összeesett. A 31 éves, kétgyermekes édesapa életét már a kiérkező mentők sem tudták megmenteni.

Jónás Béla 2016 és 2022 között 161 mérkőzésen lépett pályára a Mezőtúr színeiben, így aligha véletlen, ha a házigazdák játékosai és az edzői stáb is "Béci" feliratú, 3-as számú mezben futott ki a gyepre a Törökszentmiklós ellen, korábbi védőjük tiszteletére.

Jól ismertük Bécit... Sajnos hallottuk...

– mondta a történtekkel kapcsolatos érdeklődésünkre egy hölgy a belépőkapunál, aki ennél többet nem is akart mondani.

Igaza van. Mit is lehetne mondani?!

De még ha a szavak el is fogynak: a túriaknak jelenése volt a Szolnoki úti pályájukon, ahol a tavaly még NB III.-as TFC fogadták. És úgy is álltak a meccshez, amit a helyzet megkövetelt: már az ötödik percben megszerezték a vezetést Pesti Zoltán góljával. A találkozó elején egyébként is a házigazdák akarata érvényesült. Majd egyre inkább a miklósiak vették át az irányítást. Ez az eredményjelzőn is megmutatkozott. Előbb Poczai Roland egyenlített, majd Ladányi Dániel egy bántó védőhibát követően fordított, 1–2, így mentek szünetre a csapatok.

– Fussatok! Lássam a szenvedélyt! – süvített a szurkolói hang a lelátóról a második 45 perc kezdetekor. Az óhajt a Mezőtúr vette magára, és Debreczeni Milán révén a 46. percben egyenlített. A játék ezt követően kiegyenlítődött, a Miklós szervezett támadásokkal próbálkozott, míg a hazai csapat főleg Pesti szemtelen cselei után tudott kialakítani helyzeteket. A nagykunsági derbi végére a középpályák "elfogytak", így mindkét csapat előtt adódtak ziccerek, de gól már nem esett.

A találkozó így döntetlennel ért véget. Az előzményeket nézve pedig ennek a mérkőzésnek amúgy sem volt – nem is lehetett – nyertese.

Erdősi Gyula: – Jól kezdtünk az első és a második félidőben is, de sajnos ez ma nem volt elég a győzelemhez, pedig benne volt a mai mérkőzésben.

Gergely Mátyás: – Igazságos döntetlen született. További sok sikert a Mezőtúrnak.

Jónás Béla igazi csapatjátékos volt

Mindent elkövettünk, hogy méltóképpen elbúcsúzzunk Jónás Bélától, de sajnos elöl és hátul is hibáztunk, amelyek miatt ezt nem tudtuk megoldani – mondta a lefújást követően hírportálunknak a hazaiak edzője, aki szerint Jónás Béla elvesztése a heti edzésmunkára is rányomta a bélyeget – Mindezek ellenére – fogalmazott Erdősi Gyula – a csapat mindent elkövetett. – Hat évig voltam az edzője, egy hangos szavam nem volt felé soha, minden feladatot elvégzett a társaiért. Ezernyi játékosom volt edzőként, alázatban, csapatjátékban Béci a legjobb ötben van – mondta a szakvezető.

Mezőtúri AFC–Törökszentmiklósi FC 2–2 (1–2)

Mezőtúr, 200 néző. Vezette: Szénási Gábor.

Mezőtúr: TÖRÖK – Kemenczés, Kántor, Szemes, BONTOVICS (Patkós, 82.), Nagy Cs., Rácz R. (Bodorik, 60.), Rentler, PESTI, DEBRECZENI, Gyarmati (Boss, 60.). Edző: Erdősi Gyula.

Törökszentmiklós: Kiss Z. – Mózer (Tamási, 46.), Kiss Cs., GUSZTAFIK, HÉDER, Poczai (Falusi, 82.), LUCZA, Bába, Ágoston, Ladányi (Buru, 66.), Földi (Farkas I., 56.). Edző: Gergely Mátyás.

Gólszerzők: Pesti (5.), Debreczeni (47.) ill. Poczai (29.), Ladányi (45.)