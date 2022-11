Az eminensek elhúztak, a gyengélkedők lemaradtak, a közepe viszont erős – így is jellemezhetnénk a megyei első osztályt az évad feléhez közelítve. Lejjebb jópár hasonló adottságú csapatot találunk a tabellán, egymás elleni meccseiken kemény csatákra, kiegyenlített küzdelemre számíthatunk.

Szombat, 13.00

Jászfényszaru–Jánoshida

Kilóméterben 42, pontban azonban csak kettő választja el egymástól a két csapatot, amely a tabellán szorosan egymás mellett áll. A Jánoshida áll előrébb, ám a Fényszaru jobb formát mutat, hat meccse veretlen. A Hida elmúlt hat meccsén ugyanannyi győzelmet, mint vereséget mutat fel. Októberben már találkoztak a Megye Kupában, akkor – hába vezetett egy góllal – a Jánoshida 2–1-re kikapott. Van hát miért visszavágni.

Mesterszemmel

Kemecsi László, a Jászfényszaru edzője: – A játékoskeret, az elvégzett munka alapján előrébb kéne tartanunk. Hat focistánk ment el a nyáron, alapemberek, a komplett támadó szekció, ezért is van annyi döntetlenünk, nem megy még a befejezés. Az újaknak idő kell, mire beépülnek. Győznünk kell, a cél dobogóközelben végezni. A tabella nem ezt mutatja, de a gazdasszony is a nap végén számolja meg a tojást...

Antal Gábor, a Jánoshida edzője: – Két vereséggel a hátunk mögött érkezünk, nagyon kell a győzelem. Magas színvonalú mérkőzést várok. Tavaly 13. helyen végeztünk, most hetedikek vagyunk, látszik a feljődés, sokkal jobbak vagyunk, mint akkor, ehhez persze az új igazolások is kellettek. De az egész megyei első osztály jobb, mint a múlt évben, nincs akkora különbség a csapatok között.

További párosítások

Szombat: Tószeg–Cserkeszőlő, Törökszentmiklós–Kenderes, Kunhegyes–Kisújszállás, KuTE–Jászberény, Mezőtúr–Tiszaföldvár, 13.00. vasárnap: Martfű–Jászárokszállás, Rákóczifalva–Szajol, 13.00.