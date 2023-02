TFSE–Szolnoki RK 3:2 (23, –23, 19, –20, 14)

Budapest, Győri út, 50 néző. Vezette: Suba, Sík.

SZOLNOK: Timár 7, Fenyvesi D. 23, Bíró 6, Oláh R. 4, Reiner 15, Csombor 7. Csere: Földes (liberó), Falusi 3. Vezetőedző: Gulyás Ferenc.

Kétszer is szettelőnybe került TF csapata, a hazaiak az első és a harmadik játszmát is megnyerték, ám a szolnokiak mindkétszer egyenlítettek. A végig szoros küzdelmet hozó találkozó végül az ötödik játszmában dőlt el, amelyet – ugyancsak kiélezett csatában – a TF nyert. És mivel a három győzelemig tartó párharc előző két meccsén is a budapestiek győztek, ők végeztek az ötödik, a Szolnok a hatodik helyen.

Gulyás Ferenc: – Sajnálom ezt a mérkőzést, de azt meg kell tanulnunk, hogy a szett elejétől el kell kezdeni röplabdázni, nem csak a végén. Ez, úgy gondolom, rátette a mérkőzésre a bélyegét. Ettől függetlenül megtettünk mindent a győzelemért, de dolgozunk tovább, hogy ezt az eredményt megfordíthassuk.