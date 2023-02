Magyar rangadó következik a BL-ben

A hetedik forduló mérkőzései következnek a Bajnokok Ligája főtábláján, amelynek az A csoportjában érdekelt a Ferencváros és az OSC legénysége is. Szerdán 19.30-tól a Kondorosi úti uszodában összeméri erejét a két magyar csapat. A meccs esélyese a Fradi, amely az elmúlt hat fordulóban 12 pontot gyűjtött és harmadik csoportjában, míg az OSC csak hat pontot szerzett idáig, és ötödik a tabellán. A bajnokságban és Magyar Kupa döntőjében is egy góllal verte a Fradi az OSC-t, ami azt mutatta, hogy nincs nagy különbség a felek között, ezért akár fordulhat is a kocka is szerda este.