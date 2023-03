Galériával 1 órája

Idén is közel száz diák mérettette meg magát a szolnoki versenyen

Több iskolából is érkeztek tanulók a Baross Gábor Technikumban rendezett erőpróbára. Ez nem is csoda, az iskola testnevelője szerint a fiatalokat mindig is érdekelte a fekvenyomás.

Azért érkeztek a vármegye több iskolájából diákok a szolnoki Baross Technikumba, hogy kiderüljön: ki a legjobb a fekvenyomópadon Fotós: Mészáros János

Szerda délután kezdetét vette a Városi Középiskolás Erőfelmérő Fekvenyomó Bajnokság a Szolnoki SZC Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola tornatermében. A vármegye több középiskolájából érkeztek diákok a versenyre, amelyről Borsi István testnevelő oktató, a Baross DSE elnöke tájékoztatta lapunkat. – Ez a megméretés egy felkészülést jelent a diákolimpiára – fejtette ki Borsi István. – Szeretnénk, ha a fekvenyomás iránt érdeklődő fiatalok minél hamarabb megismerhetnék egy ilyesfajta verseny menetét és működését. Feltett szándékunk, hogy szakszerű tanácsokkal lássuk el a diákokat és kellő motivációt adjunk számukra a továbbiakban. Jelenleg a megyeszékhelyről többek között a Széchenyi István Gimnázium és Művészet Szakgimnázium, a Szolnoki SZC Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Technikum és Szakképző Iskola, Szolnoki SZC Pálfy - Vízügyi Technikum, Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum és a Szolnoki SZC Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola diákjai egy része is megmérettették magukat melynek köszönhetően közel százan érkeztek az eseményre. Az idén jubiláló erőemelő versenyt először 2003-ban szervezték meg, amikor még “fekvenyomó kupa” néven volt ismert. Az elmúlt húsz évben azt tapasztaltuk, hogy a fiatalokat mindig is érdekelte a fekvenyomás – folytatta a Baross DSE elnöke. – Ebből adódóan bízunk abban, hogy még sok ilyen színvonalas és szórakoztató versenyt szervezhetünk a jövőben is.

Fekvenyomó verseny Szolnok Fotók: Mészáros János

